فريقان يمثلان غولف الإمارات في بطولتي «آسيا والمحيط الهادئ»

أعلن اتحاد الإمارات للغولف، عن إرسال فريقين لتمثيل الدولة في بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» للناشئين والشباب، التي تستهل غداً، وتمتد حتى السادس من سبتمبر الجاري، ويستضيفها نادي «مانيلا ساوثوودز»، في العاصمة الفلبينية مانيلا.

ويمثل منتخبا الدولة في البطولة المخصص للبنين والبنات تحت 17 عاماً، كل من محمد سكيك، وآسيا سليم، وريان أحمد، وأنكا ماتيو، ويرافق البعثة مدرب المنتخب كامرون فان روبن.

وتتيح نتائج البطولة على صعيد منافسات الذكور، التأهل والمشاركة في بطولة الكأس الماسية في اليابان، فيما تحصل الفتيات الفائزات على فرصة المنافسة على لقب بطولة كوريا المفتوحة للسيدات.

وتأتي هذه المشاركة، لتؤكد حرص اتحاد الإمارات على الوجود بالمحافل الخارجية، العربية والآسيوية، من خلال اللاعبين واللاعبات، لتقديم الأفضل، وتحقيق الإنجازات المنشودة.

نظام

يسمح نظام البطولة للاتحاد المحلية، الاشتراك بفريقين، يتكون كل منها من لاعبين «ذكر وأنثى»، كما يمكن للاتحادات التي تضم في قوائمها لاعبين ضمن المصنفين الأوائل، المشاركة بثلاثة فرق، على أن تقام المنافسات بنظامي الفرق والفردي، ويتم احتساب نتائج اللاعبين الأربعة، والنقاط التي يتم جمعها على مدار اليومين الأول والثاني، لتحديد هوية الفريق الفائز في منافسات الفرق، فيما خصص ثالث أيام البطولة، لتحديد هوية الفائزين في منافسات الفردي لكلا الجنسين.