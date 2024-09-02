مدرب منتخب مصر السابق يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

تعرض إيهاب جلال، مدرب مصر السابق، والمدير الفني الحالي لفريق الإسماعيلي، لوعكة صحية مفاجئة أثارت القلق داخل أروقة النادي وبين جماهير فريقه.



وفقاً لتصريحات محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، تم جلال على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضه لتدهور مفاجئ في حالته الصحية أثناء تواجده في منزله.

وأشار عبد المسيح إلى أن الأطباء يشتبهون في تعرض جلال لتجلط في الدم، وهو ما استدعى نقله إلى تخصصي لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من حالته الصحية.



وأضاف أن جلال سيخضع أيضاً لعملية قسطرة قلب بناءً على توصيات الأطباء، لضمان الاطمئنان الكامل على وضعه الصحي.

وأكد عبد المسيح أن إيهاب جلال كان قد حصل على إجازة بعد مباراة الكأس الأخيرة، ولم يتمكن من الاجتماع مع مجلس إدارة النادي منذ ذلك الحين بسبب حالته الصحية.