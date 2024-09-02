Monday, 02 September 2024 03:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدرب منتخب مصر السابق يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

9/2/2024 7:17:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرض إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر السابق، والمدير الفني الحالي لفريق الإسماعيلي، لوعكة صحية مفاجئة أثارت القلق داخل أروقة النادي وبين جماهير فريقه.

وفقاً لتصريحات محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، تم نقل جلال على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضه لتدهور مفاجئ في حالته الصحية أثناء تواجده في منزله.

وأشار عبد المسيح إلى أن الأطباء يشتبهون في تعرض جلال لتجلط في الدم، وهو ما استدعى نقله إلى مستشفى تخصصي لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من حالته الصحية.

وأضاف أن جلال سيخضع أيضاً لعملية قسطرة قلب بناءً على توصيات الأطباء، لضمان الاطمئنان الكامل على وضعه الصحي.

وأكد عبد المسيح أن إيهاب جلال كان قد حصل على إجازة بعد مباراة الكأس الأخيرة، ولم يتمكن من الاجتماع مع مجلس إدارة النادي منذ ذلك الحين بسبب حالته الصحية.

MENAFN02092024000110011019ID1108626491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث