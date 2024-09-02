بدء تدريب 900 مواطن ضمن إثراء للتوطين في القطاع المالي

أعلن معهد الإمارات المالي، في مقره بدبي، اليوم، بدء تدريب المجموعة الأولى من الفوج الثالث من منتسبي برنامج التوطين في القطاع المالي "إثراء".

ويستمر التدريب من سبتمبر الجاري ويستمر حتى نهاية العام الجاري، حيث يتم تدريب أكثر من 500 شاب وشابة إماراتية من المرشحين، الذين تم تعيينهم في النسخة الثالثة والرابعة من "إثراء" للتوظيف، بعد نجاحهم في الحصول على فرص وظيفية في القطاع المالي، على أن يتم بدء تدريب المجموعة الثانية، التي تضم 400 شاب وشابة أيضا في شهر يناير من العام المقبل.

وسيلتحق المرشحون بـ 21 مسارا تدريبيا في مجالات تخصصية من بينها البرمجة، والمالية والمحاسبة، والأمن السيبراني، وأمن المعلومات، وهندسة بيانات ومسار تحليلات البيانات، والتدقيق، والتكنولوجيا المالية (فنتك)، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات، والموارد البشرية، وإدارة المنتج، والاستثمار، وإدارة المشروع، وإدارة الاكتتاب ،والمطالبات.

وكان المعهد أقام مؤخرا احتفالية بهذه المناسبة حضرها سعادة سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وعدد من مديري الموارد البشرية وممثلي المصارف والشركات العاملة في القطاع المالي والمصرفي في الدولة.

وقالت سعادة نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي إنه بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، حقق برنامج "إثراء" مستهدف عام 2024 وذلك بتعيين أكثر من 900 مواطن ومواطنة في القطاع المصرفي والمالي.

وأضافت أن معارض التوظيف، التي نظمها المعهد، لعبت دورا حيويا في توفير فرص عمل نوعية للشباب الإماراتي، معربة عن ثقتها بأن الجهود المشتركة ستساهم في بناء جيل جديد من القادة في القطاع المالي، قادر على مواجهة تحديات المستقبل.