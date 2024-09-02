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مصر تؤكد رفضها القاطع للوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح

9/2/2024 6:00:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


جددت مصر تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح، جنوبي قطاع غزة بشكل قاطع.

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الإثنين، قوله :" إن استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسعها إقليميا أمر في غاية الخطورة وينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة".

وأكد المصدر أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة، مشيرا إلى أنها تسعى لفرض واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها الداخلية.

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