إي اف چي هيرميس تطلق خدمات تغطي 40 سوقًا حول العالم

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق خدمات ترتيب أمانة الحفظ وخدمات ترتيب إدارة الأصول، وهي أحدث إضافة لباقة المنتجات الابتكارية التي تقدمها الشركة. وتأتي هذه الخدمات من أجل تقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات العملاء الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمكاتب العائلية، وصناديق الاستثمار الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الحصول على خدمات ترتيب أمانة الحفظ.

وتهدف إي اف چي هيرميس، من خلال هذه الخدمات الجديدة، إلى تعزيز قدرة العملاء على دخول مجموعة متنوعة من أبرز الأسواق المالية في المنطقة، حيث تغطى هذه الخدمات أكثر من 40 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، وجنوب شرق آسيا وأوروبا وشمال أمريكا. وتلعب إي اف چي

هيرميس، دورًا محوريًا في تسهيل خدمات أمانة الحفظ من خلال تقديم أسعار تنافسية للغاية دون فرض حد أدنى للاستثمار أو رسوم إضافية، وهي أحد التحديات الرئيسية للعديد من المستثمرين وتقديم باقة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصًا لتلائم احتياجات كل عميل.

ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس تتولى إدارة عملية "اعرف عميلك" (KYC)، والفحص النافي للجهالة، مما يتيح للعملاء تجاوز العقبات التقليدية التي تواجههم في الوصول إلى خدمات أمانة الحفظ. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق، وتجاوز تحديات عملية الاستثمار في كثير من الأحيان، وذلك من خلال اتفاقية واحدة. وباعتبارها شركة الوساطة في الأوراق المالية الرائدة في الشرق الأوسط، تقدم إي اف چي هيرميس باقة متكاملة من الخدمات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء من إجراءات التنفيذ وأمانة الحفظ، وبالتالي تعزيز قدرة العملاء على تحقيق النجاح وتنمية استثماراتهم.

وأعرب أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بشركة إي اف چي هيرميس التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، أن الشركة تعكف على تعزيز الابتكار وتزويد العملاء بحلول تلبي احتياجاتهم دائمة التغير. وأشار إلى أن تقديم خدمات أمانة الحفظ وإدارة الأصول تعكس التزام إي اف چي هيرميس بالتوسع في باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها وذلك عبر مواجهة التحديات أمام الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وكبرى المؤسسات، والمستثمرين المتخصصين. وأكد والي أن الشركة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين في الوصول إلى أكثر من 40 سوقًا حول العالم والتعامل مع خدمات أمانة الحفظ، وهو ما سيتيح للعملاء التداول في العديد من الأسواق العالمية بكل سهولة وكفاءة. وأضاف والي أن هذه الخدمات تؤكد على التزام الشركة بضمان حصول العملاء على الدعم اللازم والأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم المالية في مختلف الأسواق. وأكد والي على ثقة الإدارة في أن هذه الخدمات سوف تساهم في إحداث نقلة نوعية بقطاع الخدمات المالية، وسوف تمنح العملاء ميزة تنافسية كبيرة، فضلًا عن ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة باعتبارها الشريك الموثوق للمستثمرين الراغبين في الاستثمار العالمية.

ومن المقرر أن تساهم الخدمات الجديدة في تلبية احتياجات عملاء إي اف چي هيرميس الحاليين حيث تتيح لهم فتح آفاق جديدة لتوسيع استثماراتهم فضلًا عن تيسير عمليات الاستثمار الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، سوف تساهم الخدمات الجديدة المقدمة في استقطاب المزيد من العملاء الجدد، وتوفر لهم مستوى غير مسبوق من خدمات أمانة الحفظ، بما في ذلك الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. علاوة على ذلك، تغطي الخدمات مجموعة واسعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم وأدوات الدخل الثابت وسندات الخزانة، مما يمنح العملاء القدرة والثقة الكاملة في إدارة استثماراتهم عبر الأسواق المتنوعة.

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