موانئ دبي العالمية تدخل عالم الخدمات اللوجستية في قطاعي التجزئة والأزياء

نجحت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في إنجاز عملية الاستحواذ على شركة "كارجو سيرفيسز فار إيست ليمتد" ((Cargo Services Far East Ltd.‎، المزود العالمي لخدمات سلاسل التوريد والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها.

وتُعتبر شركة "كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد" رائدة في الأنشطة اللوجستية المتكاملة بنقل المنتج من أرض المصنع إلى عتبة باب المتعامل. ويعمل لديها أكثر من 2,500 موظف في الصين الكبرى (الصين القارية، وتايوان، والمناطق الإدارية الخاصة هونغ كونغ وماكاو) وفي جميع أنحاء آسيا وأوروبا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبتحقيق هذا الإنجاز الكبير، أصبح لدى مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" الآن أكثر من 115,000 موظف يعملون في أكثر من 800 موقع حول العالم. وبحلول نهاية هذا العام، ستدير الشركة أكثر من 200 مكتب للشحن لتغطي ما يصل إلى 95% من تدفقات التجارة العالمية.

وتأسست شركة "كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد" في عام 1989، وكانت من أوائل مزودي الخدمات اللوجستية الأجنبية الذين دخلوا السوق الصينية. وعلى مر العقود، نجحت الشركة في بناء محفظة أعمال واسعة من الحلول، من بينها إدارة طلبات الشراء من المصدر، وخدمات الشحن البحري والجوي، والتخزين في المستودعات لقطاعات متنوعة. ويشمل ذلك خدمات إدارة سلسلة التوريد المتطورة للغاية للمتعاملين في مجالات التجزئة والأزياء في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا. كما وسّعت الشركة محفظة أعمالها لتقدِّم خدمات لوجستية متخصصة للرحلات البحرية على مستوى العالم.

وتتطلب قطاعات مثل السيارات، والكيماويات، والرعاية الصحية، والسلع سريعة التلف، والتجزئة، والتقنية، توفير حلول لوجستية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها الخاصة على أفضل وجه. وتتمحور إستراتيجية مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" حول ابتكار عروض متخصصة تواجه التحديات الخاصة بكل قطاع وتوفر الفرص المناسبة لكل قطاع. ويكمن هدف المجموعة في تقديم حلول شاملة وموجهَّة لكل قطاع من شأنها المساهمة في تعزيز الكفاءة والابتكار والنمو.

وتعليقاً على ذلك، صرح سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، قائلاً: " تُكمِل خبرة شركة "كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد" في مجال الخدمات اللوجستية وشبكتها العالمية بشكل مثالي حضورنا العالمي، وستكون إضافة قوية من شأنها الارتقاء بما نقدمه لمتعاملينا من خدمات. ومعاً، سنصنع قوة دافعة للتجارة على مستوى العالم، ومن خلال دمج نقاط قوتنا في التقنية ومحفظة الخدمات اللوجستية المتنامية والبنية التحتية الاستراتيجية، مع إضافة خبرات شركة "كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد" وشبكتها إلى خبرة مجموعتنا وشبكتها، سنتمكن من تقديم خدمات ذات قيمة لا مثيل لها للمتعاملين الذين يسعون إلى تعزيز الروابط التجارية القائمة أو دخول أسواق جديدة. إننا متحمسون للغاية للترحيب بزملائنا الجدد بإنضمامهم إلينا في هذه الخطوة المحورية في رحلتنا نحو مزيد من النمو."

كما أعرب جون لاو، المدير العام لمجموعة "كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد"، عن توافقه مع هذه الرؤية، مشدداً على أهمية الفوائد التي ستتحقق كنتيجة لتضافر الجهود، قائلًا: "بانضمامنا إلى مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، سنتمكن من الوصول إلى موارد وخبرات واسعة، مما سيمكننا من الاستمرار في تقديم خدمات الشحن والخدمات اللوجستية فائقة الجودة التي يطلبها متعاملونا. ونظرًا لأننا نتشارك رؤية وإستراتيجية واحدة، فإنني على ثقة من أن فرقنا ستعمل في جو يسوده التناغم لتحقيق النمو المطلوب."

وقد اكتملت عملية الاستحواذ رسميًا مع وجود خطط لإنجاز الدمج الكامل خلال الأشهر المقبلة. وسيعمل الفريق المجمّع على حشد كل الموارد المطلوبة لضمان عملية دمج سلسة، مع إعطاء الأولوية لاستمرارية العمليات وتلبية متطلبات المتعاملين على أفضل وجه. وسيواصل رجل الأعمال "جون لاو" العمل مع الشركة لضمان عملية انتقال سلسة، كما سيتولى منصبًا قياديًا رفيعًا لدى مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز