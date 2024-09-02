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نيكاي الياباني يلامس أعلى مستوى في شهر بعد تعاملات متقلبة

9/2/2024 5:33:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

صعد المؤشر نيكاي الياباني، الاثنين، ولامس مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أواخر يوليو، بدعم من ضعف الين ومكاسب وول ستريت يوم الجمعة.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.1 بالمئة عند 38700.87 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 31 يوليو عند 39080.64 نقطة خلال التداولات التي شهدت تقلبات في وقت لاحق وسط عمليات بيع لجني الأرباح وتماسك لسعر الين بعد تراجعه.

في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.22 بالمئة.

وارتفعت وول ستريت يوم الجمعة بعد بيانات اقتصادية جديدة أثارت توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة على نحو متواضع في سبتمبر.

وارتفع الدولار مقابل الين بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية مما ساهم في صعود أسهم شركات التصدير في اليابان.

وتستفيد شركات التصدير من تراجع العملة اليابانية الذي يزيد قيمة الأرباح المحققة في الأسواق الخارجية عند إعادتها إلى اليابان.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية بحدة في أوائل الشهر الماضي بسبب مخاوف من ركود وشيك في أكبر اقتصاد في العالم، لكن بيانات اقتصادية صدرت في الآونة الأخيرة عززت التوقعات ببلوغ الاقتصاد الأمريكي لبر الأمان.

وتترقب الأسواق بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة، ومنها أرقام البطالة الأسبوعية المقرر صدورها يوم الخميس والأجور في القطاع غير الزراعي لشهر أغسطس المقرر صدورها يوم الجمعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

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