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تراجع الأسهم الأوروبية قبل أسبوع حافل بالبيانات

9/2/2024 5:33:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين لأسبوع حافل بالبيانات وتصريحات من عدة مسؤولين من البنك المركزي الأوروبي بحثا عن أي مؤشرات حول توجه البنك بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.40 بالمئة خلال التداولات بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي مع انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2 بالمئة في أغسطس آب ليتحرك بأبطأ وتيرة له منذ يوليو 2021.

كما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.27% وفوتسي البريطاني0.07% وكاك الفرنسي 0.42%.

وكانت شركات التعدين أكبر الخاسرين وتراجعت أسهمها 1.3 بالمئة بعدما استهلت معظم المعادن الصناعية شهر سبتمبر على انخفاض وسط تزايد المخاوف بشأن الطلب بسبب خفض المتعاملين في السوق لتوقعاتهم بتيسير كبير للسياسة النقدية في الولايات المتحدة ونتيجة لبيانات الصناعات التحويلية في الصين.

وقفز سهم رايت موف 24.5 بالمئة بعدما قالت ريا جروب للعقارات، التي تملك نيوز كورب حصة أغلبية فيها، إنها تدرس شراء الشركة البريطانية لتأسيس شركة عقارات عالمية عملاقة.

وزاد سهم سانوفي 2.5 بالمئة. وفشل عقار الشركة لعلاج التصلب المتعدد في تحقيق الهدف الرئيسي في تجربتين متقدمتين لعلاج المرض مما قلل من احتمالات إصدار هذه الفئة من العقاقير.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات الصناعات التحويلية لشهر أغسطس آب من ألمانيا وإسبانيا ومنطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، لقياس قوة الاقتصادات في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

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