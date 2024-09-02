4 أسباب للقلق على الأطفال من جدري القرود

MENAFN - Khaberni) خبرني - حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة لخطر تفشي مرض جدري القرود.

وتؤكد التقارير الواردة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن الأطفال دون سن الخامسة يشكلون 39% من جميع الحالات في البلاد، ويتم إصابة الأطفال الرضع الذين لا يتجاوز عمرهم أسبوعين بهذا المرض الفيروسي.

وقدمت نادية أدجوا سام أغودو، الخبيرة في الأمراض المعدية لدى الأطفال بمنظمة الصحة العالمية، أسباب تأثير سلالة جدري القرود الحالية على الأطفال، وأوردت في مقال نشرته بموقع "ذا كونفرسيشن" أربعة أسباب لذلك، وهي:

- أجهزة مناعة ضعيفة: الأطفال، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات، هم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد من جدري القرود، مقارنة بالبالغين بسبب أجهزتهم المناعية النامية.

- خطر انتقال العدوى في المدارس: المتحور الجديد من جدري القرود، لديه تغيرات جينية مرتبطة بالانتقال المستمر من إنسان إلى إنسان، والذي يُعتقد أنه المحرك وراء تفشي المرض الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وشرق أفريقيا، لذلك، يزيد الاتصال الوثيق والأماكن المشتركة في المدارس ومرافق رعاية الأطفال من خطر انتقال العدوى بين الأطفال، مما يجعل الاحتواء أكثر صعوبة.

- احتمال حدوث مضاعفات شديدة: يواجه الأطفال الذين يعانون من حالات صحية قائمة أو ضعف في جهاز المناعة خطرا أعلى للإصابة بمضاعفات، مثل الالتهابات البكتيرية ومشاكل الجهاز التنفسي وفي حالات نادرة، التهاب الدماغ.

- خيارات التطعيم المحدودة: تمت الموافقة على لقاحات جدري القرود الحالية في المقام الأول للبالغين، مما يترك الأطفال مع تدابير وقائية أقل ويعتمدون بشكل كبير على استراتيجيات الوقاية والسيطرة.