محكمة مصرية تنظر الطعن في قضية اختطاف ابن وزير

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعقد محكمة مصرية، الإثنين، أولى جلسات الاستئناف في الطعن المقدم من المتهمين بقضية اختطاف نجل وزير
صحة أسبق في مصر.
تقدّم بطلب الطعن مدرب كمال أجسام وزوجته و5 متهمين آخرين على حكم السجن المشدد الصادر ضدهم والذي تراوح بين 5 و7 سنوات، على خلفية اتهامهم في قضية اختطاف نجل وزير صحة أسبق.
كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكماً بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على اثنين من المتهمين، و5 سنوات على 5 آخرين، بينما تم تبرئة 3 متهمين في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اختطفوا نجل وزير الصحة الأسبق، عمر حاتم مصطفى، في 17 سبتمبر/أيلول 2023، في منطقة أول أكتوبر، باستخدام الحيلة والإكراه.
وجاءت عملية الخطف نتيجة لتعرف المتهم الأول على المجني عليه، واكتشافه لثرائه، مما دفعه إلى تشكيل عصابة مع بقية المتهمين لتنفيذ الجريمة.
MENAFN02092024000151011027ID1108626182
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.