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محكمة مصرية تنظر الطعن في قضية اختطاف ابن وزير

9/2/2024 5:23:19 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعقد محكمة مصرية، الإثنين، أولى جلسات الاستئناف في الطعن المقدم من المتهمين بقضية اختطاف نجل وزير صحة أسبق في مصر.

تقدّم بطلب الطعن مدرب كمال أجسام وزوجته و5 متهمين آخرين على حكم السجن المشدد الصادر ضدهم والذي تراوح بين 5 و7 سنوات، على خلفية اتهامهم في قضية اختطاف نجل وزير صحة أسبق.

كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكماً بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على اثنين من المتهمين، و5 سنوات على 5 آخرين، بينما تم تبرئة 3 متهمين في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اختطفوا نجل وزير الصحة الأسبق، عمر حاتم مصطفى، في 17 سبتمبر/أيلول 2023، في منطقة أول أكتوبر، باستخدام الحيلة والإكراه.

وجاءت عملية الخطف نتيجة لتعرف المتهم الأول على المجني عليه، واكتشافه لثرائه، مما دفعه إلى تشكيل عصابة مع بقية المتهمين لتنفيذ الجريمة.

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