بكين تنتقد موقف الاتحاد الأوروبي بشأن حوادث التصادم ببحر الصين الجنوبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 2 - 9 (كونا) -- انتقدت بكين اليوم الاثنين موقف الاتحاد الأوروبي بشأن حوادث التصادم التي وقعت بين سفن خفر السواحل الصينية والفلبينية ببحر الصين الجنوبي قائلة إن "التكتل الأوروبي ليس طرفا في قضية بحر الصين الجنوبي لذا لا حق له في توجيه أصابع الاتهام في هذه القضية".
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن ذلك جاء في بيان أصدرته البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي تعليقا على بيان أصدرته (خدمة العمل الخارجي الأوروبي) أمس حول حوادث التصادم التي وقعت قرب جزيرة (شيانبين جياو) المرجانية ببحر الصين الجنوبي خلال الفترة الأخيرة.
وأعرب البيان عن رفض الصين للاتهامات التي ساقها الاتحاد الأوروبي بشأن "الإجراءات الصينية الخطرة" ضد سفن خفر السواحل الفلبيني داعيا الجانب الأوروبي إلى النظر إلى الحقيقة وأن يكون "موضوعيا وعادلا".
كما دعا التكتل إلى "الاحترام الجاد لحقوق الصين ومصالحها والجهود التي بذلتها دول المنطقة في سبيل الحفاظ على السلام بمنطقة البحر واستقرارها".
وأكد البيان أن بحر الصين الجنوبي "أكثر الممرات البحرية أمنا وحرية" في العالم نافيا وجود أي مشكلة في حرية الملاحة بحرا وجوا.
كما انتقد "قضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي" في إشارة إلى قضية رفعتها الفلبين سابقا إلى محكمة تحكيم دولية مؤقتة في (لاهاي) في يوليو عام 2016 مضيفا أن "التحكيم المزعوم ذاته انتهك القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
ولفت إلى أن "قيام الجانب الأوروبي بالتضخيم الإعلامي المتكرر لقضايا حرية الملاحة وقضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة المشتركة للحفاظ على سلام واستقرار بحر الصين الجنوبي ولا يجدي نفعا لمصلحته الخاصة ومصداقيته الدولية".
وجدد البيان التأكيد على أن "جزيرة (شيانبين جياو) جزء من جزر (نانشا تشيونداو) الصينية" مؤكدا أن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات فعالة وفق القانون لحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية ودعم (إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي).(النهاية)
س ل ق / ا ب خ
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