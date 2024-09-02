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بكين تنتقد موقف الاتحاد الأوروبي بشأن حوادث التصادم ببحر الصين الجنوبي

9/2/2024 5:22:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 2 - 9 (كونا) -- انتقدت بكين اليوم الاثنين موقف الاتحاد الأوروبي بشأن حوادث التصادم التي وقعت بين سفن خفر السواحل الصينية والفلبينية ببحر الصين الجنوبي قائلة إن "التكتل الأوروبي ليس طرفا في قضية بحر الصين الجنوبي لذا لا حق له في توجيه أصابع الاتهام في هذه القضية".
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن ذلك جاء في بيان أصدرته البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي تعليقا على بيان أصدرته (خدمة العمل الخارجي الأوروبي) أمس حول حوادث التصادم التي وقعت قرب جزيرة (شيانبين جياو) المرجانية ببحر الصين الجنوبي خلال الفترة الأخيرة.
وأعرب البيان عن رفض الصين للاتهامات التي ساقها الاتحاد الأوروبي بشأن "الإجراءات الصينية الخطرة" ضد سفن خفر السواحل الفلبيني داعيا الجانب الأوروبي إلى النظر إلى الحقيقة وأن يكون "موضوعيا وعادلا".
كما دعا التكتل إلى "الاحترام الجاد لحقوق الصين ومصالحها والجهود التي بذلتها دول المنطقة في سبيل الحفاظ على السلام بمنطقة البحر واستقرارها".
وأكد البيان أن بحر الصين الجنوبي "أكثر الممرات البحرية أمنا وحرية" في العالم نافيا وجود أي مشكلة في حرية الملاحة بحرا وجوا.
كما انتقد "قضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي" في إشارة إلى قضية رفعتها الفلبين سابقا إلى محكمة تحكيم دولية مؤقتة في (لاهاي) في يوليو عام 2016 مضيفا أن "التحكيم المزعوم ذاته انتهك القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
ولفت إلى أن "قيام الجانب الأوروبي بالتضخيم الإعلامي المتكرر لقضايا حرية الملاحة وقضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة المشتركة للحفاظ على سلام واستقرار بحر الصين الجنوبي ولا يجدي نفعا لمصلحته الخاصة ومصداقيته الدولية".
وجدد البيان التأكيد على أن "جزيرة (شيانبين جياو) جزء من جزر (نانشا تشيونداو) الصينية" مؤكدا أن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات فعالة وفق القانون لحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية ودعم (إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي).(النهاية)

س ل ق / ا ب خ



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