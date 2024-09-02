استشهاد فلسطيني بعد ساعات من اعتقاله في مدينة (جنين)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 2 - 9 (كونا) -- استشهد شاب فلسطيني من محافظة (جنين) شمال الضفة الغربية صباح اليوم الاثنين بعد ساعات من اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وذكرت (جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني) في بيان صحفي ان طواقمها تسلمت جثمان الشهيد الاسير ايمن عابد عند حاجز (سالم) العسكري غرب مدينة (جنين).
وقالت مصادر محلية ان الشهيد الذي ينحدر من قرية (كفر دان) اعتقلته قوات الاحتلال فجر اليوم من منزله وتعرض للضرب المبرح على يدها.
وتواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية في المدينة منذ فجر الاربعاء الماضي ما أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيا واصابة آخرين.
وتقوم جرافات الاحتلال الاسرائيلي بتخريب البنية التحتية في المدينة ومخيمها وتدمير شبكتي المياه والكهرباء ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة احياء فيها.
كما تواصل قوات الاحتلال عمليات المداهمة وتفتيش المنازل وتنفيذ حملة اعتقالات في صفوف الشبان.(النهاية)
ن ق / ا ب خ
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