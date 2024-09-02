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التعاون العسكري المصري الصومالي وبواعث القلق في القرن الافريقي

9/2/2024 5:22:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد المطيري (تحليل اخباري)
القاهرة - 2 - 9 (كونا) -- دلالات وتداعيات سياسية وعسكرية مهمة ستترك بصماتها المؤثرة حملها إعلان الصومال بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية الى العاصمة مقديشو في نقلة نوعية في استراتيجية القاهرة ازاء التعاطي مع بواعث القلق المتعلقة بأوضاع القارة الأفريقية خصوصا في القرن الافريقي الذي يعيش وضعا غير مستقر منذ عقود عديدة.
الاعلان الذي صرح به سفير الصومال بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية علي عبدي اواري فتح أيضا آفاقا بشأن مآلات الوضع بالإقليم والدول الواقعة فيه لاسيما اثيوبيا وما يتعلق بمشاريعها المائية المثيرة للجدل في ضوء إصرار مصر والسودان على "اتفاق ملزم" معها حول ملء وتشغيل (سد النهضة) لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل.
وتأتي الخطوة المصرية في أعقاب بروتوكول تعاون عسكري وقعته مصر والصومال خلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الى مصر منتصف الشهر الماضي وهو اتفاق لم يرق لبعض الاطراف في القرن الافريقي خصوصا اثيوبيا.
وربما تدل هذه الخطوة على رغبة القاهرة في توجيه رسالة واضحة إلى جميع الأطراف المعنية تؤكد فيها دعمها الثابت لوحدة وسيادة الصومال على أراضيها التي مازال فيها جزءا في الشمال متمردا يسمى بجمهورية ارض الصومال غير معترف به فيما تعتبر اثيوبيا الدولة الوحيدة التي تقيم علاقات معه.
واظهرت ايضا وجود تقييم مشترك بين القاهرة ومقديشو? حول التهديدات المحتملة التي تواجه وحدة الصومال لاسيما التهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة الداخلية أو "التدخلات الخارجية".
وبحسب الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج فان ارسال القاهرة معدات وجنود الى مقديشو ليس موجها ضد أحد وانما هو تنفيذ لبروتوكول التعاون العسكري ولا صلة له بالخلاف المصري الاثيوبي حول سد النهضة.
وتابع فرج الذي كان مسؤولا عن الشؤون المعنوية في الجيش المصري انه بموجب البروتوكول فان الجيش المصري مسؤول عن اعادة تسليح وتدريب القوات الصومالية ومساعدتها على تحقيق الامن القومي الصومالي والقضاء على مليشيات الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة واستعادة الجزء الشمالي المتمرد.
واوضح ان التعاون العسكري المصري الصومالي من شأنه تأمين منطقة القرن الإفريقي التي تعتبر مدخلا لمضيق باب المندب الشريان الحيوي المؤدي الى قناة السويس مشيرا الى الاثار السلبية التي خلفتها الهجمات الحوثية الاخيرة على السفن العابرة للبحر الاحمر على حركة النقل البحري في القناة.
وكشف عن ان مصر سبق لها ان قامت بتقديم التدريب والدعم الفني لكوادر عسكرية وامنية صومالية في السنوات الماضية مضيفا ان الدعم العسكري المصري في الصومال يندرج في نطاق قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي (اوسوم) التي ستحل محل بعثة الاتحاد الافريقي الانتقالية (اتميس) بحلول يناير 2025.
وقال فرج "وان كانت القوة المصرية هي اولى طلائع قوة (اوسوم) في الوصول فان مشاركتها ستكون في اطار اوسوم ولن تخرج عن هذا الاطار".
ورغم ان القاهرة لم تدل حتى الان باي تصريحات رسمية بخصوص تحركها الجديد نحو الصومال فإنها اظهرت تغييرا في منهجية التعامل مع تحدياتها وتجاوز الاطر التقليدية في معالجتها خصوصا فيما يتعلق بالانعكاسات الناجمة عنها واثارها على ملفات الامن القومي لمصر.
وما كان تحرك مصر العسكري خارج حدودها الى مسافة 3500 كيلو متر الا تعبير عن انتقال من سياسة رد الفعل الى المبادرة لاسيما في منطقة القرن الافريقي الذي يشهد تنافسا دوليا شديدا من داخل القارة الافريقية ومن خارجها.
وعلى هذا اكد الباحث في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور بشير عبد الفتاح ان بروتوكول التعاون العسكري ليس الغرض منه الاعتداء على اي طرف أو الانتقاص من حق دولة أخرى مشددا على ان القانون الدولي يكفل الحق لأي دولة بطلب المساعدة العسكرية.
واضاف ان الصومال يواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية التي تشكل ضغطا امنيا على الدولة الصومالية التي تعاني في التعاطي مع هذا التحدي وبالتالي" فان الدعم المصري سواء في عمليات التدريب أو التسليح سيسهم في تقويض حركة الشباب التي طالما أرقت الصوماليين ونالت من وحدة الصومال وسيادتها".
ويرى عبدالفتاح ان القلق الإثيوبي من هذه التحركات "أمر طبيعي لاعتباره ان الجيش الصومالي ليس مدربا التدريب الكافي وان المساعدة المصرية ستعينه على بسط سيطرته على الأراضي الانفصالية "ما يعني ان الوجود الإثيوبي في ارض الصومال سيكون غير قانوني ".
ولعل ذلك ما فاجأ اثيوبيا من حيث سرعة التنفيذ اذ حمل في طياته نقلة نوعية في السياسة العسكرية المصرية ومؤشرا على تبني نهج جديد يعتمد على المبادرة والتحرك السريع ليس فقط دبلوماسيا بل افعال على الارض من اجل حماية المصالح المصرية الاستراتيجية الحيوية والامنية.
هذا التحرك اوجد قلقا لدى اثيوبيا ودفعها الى اعلان انها "لن تقف مكتوفة الأيدي" ازاء التحرك المصري ويبدو ان تصريح رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد الخميس الماضي بشأن اكتمال انجاز السد على النيل الازرق يندرج في هذا السياق.
كما أرسلت إثيوبيا الجمعة الماضية مندوبا جديدا بدرجة سفير إلى أرض الصومال وذلك لأول مرة منذ بدء العلاقات بين أديس أبابا والإقليم.
وكانت إثيوبيا افتتحت عام 1996 مكتب اتصال لها في أرض الصومال يتولى شؤون التعاون الاقتصادي والسياسي ولم يكن يحمل المكتب الصفة الدبلوماسية الكاملة التي تحملها سفارات الدول حيث لم تكن إثيوبيا تعترف حينها باستقلال الإقليم الانفصالي.
وفي الأول من يناير الماضي، أبرمت إثيوبيا الدولة الحبيسة اتفاقا لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر من خلال منفذ ساحلي عبر أرض الصومال.
وأدى الاتفاق إلى تأجيج التوترات حيث طرد الصومال السفير الإثيوبي وأغلق قنصلياته واستدعى مبعوثه من أديس أبابا وهدد بمعاقبة الشركات التي تعامل أرض الصومال كدولة مستقلة. (النهاية)

م م / ط م ا



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