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مقتل شخصين في غارة للاحتلال الاسرائيلي على سيارة جنوبي لبنان

9/2/2024 5:22:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 9 (كونا) -- اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين مقتل شخصين جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على سيارة في بلدة (الناقورة) الحدودية جنوبي لبنان.
من جهتها قالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان طيران الاحتلال اغار من بعد منتصف ليل امس الاحد بصاروخين على منزل في محيط الساحة العامة في بلدة (طير حرفا) من دون الإشارة إلى وقوع اصابات.
يذكر ان لبنان يشهد منذ اكتوبر الماضي مواجهات عسكرية متواصلة بشكل يومي في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع الاراضي الفلسطينية المحتلة.(النهاية)

ا ي ب / ا ب خ



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