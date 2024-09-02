اندونيسيا تتطلع لإبرام اتفاقيات مع الدول الأفريقية بقيمة 5ر3 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 2 - 9 (كونا) -- أعربت اندونيسيا عن تطلعها لإبرام اتفاقيات تعاون ثنائية مع الدول الافريقية بقيمة إجمالية تبلغ (5ر3 مليار دولار امريكي) خلال أعمال المنتدى الاندونيسي -الافريقي الثاني والمنتدى رفيع المستوى للشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين المنعقد في جزيرة بالي.
ودعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الاثنين في خطابه الرئيسي خلال الجلسة المشتركة للمنتدى الاندونيسي -الافريقي الذي يعقد بمشاركة عدة رؤساء دول أو حكومات من أفريقيا ودول أخرى إلى تحقيق تنمية عالمية أكثر عدالة وشاملة في العالم مع التركيز بشكل خاص على رفاهة البلدان النامية.
واستعرض في هذا الصدد "أربع نقاط حاسمة" لتحقيق هذا الهدف موضحا أن النقطة الأولى تتعلق بالاتساق في السعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن الجهود الموجهة نحو أهداف التنمية المستدامة تتطلب التعاون بين القطاعات والحاجة إلى التوافق مع أولويات التنمية الوطنية والإقليمية بما في ذلك أجندة أفريقيا 2063.
وذكر أن النقطة الثانية تؤكد أهمية المشاركة الفعالة في إيجاد حلول عالمية والنضال من أجل مصالح دول الجنوب العالمي وربط العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واشار الرئيس الاندونيسي في النقطة الثالثة الى أن بلاده منفتحة دائما على الشراكة مع الجميع وخاصة الدول الأفريقية لدعم أجندات التنمية العالمية مشيدا بالشراكة بين إندونيسيا وأفريقيا والتي أسفرت عن إنشاء وتنفيذ مجموعة من الاتفاقيات التجارية مما أدى إلى زيادة حجم التجارة بين إندونيسيا ونظيراتها الأفريقية.
وشدد في نقطته الرابعة والأخيرة على الحاجة إلى إعادة تفعيل التضامن العالمي لتعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب وبين الشمال والجنوب مؤكدا أن العمل والتعاون الوثيق بين جميع الأطراف هو المفتاح لمواجهة التحديات المشتركة.
وأكد أيضا التزام إندونيسيا بلعب دور نشط في التوصل إلى حلول للقضايا العالمية منذ استضافتها للمؤتمر الآسيوي الأفريقي المعروف أيضا باسم مؤتمر (باندونغ) في عام 1955 معلنا في هذا السياق أن بلاده تخطط للاحتفال بالذكرى ال70 للمؤتمر العام المقبل.
ويشارك في أعمال المنتدى الاندونيسي -الافريقي الثاني والمنتدى رفيع المستوى للشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين 1275 مشاركا من 26 دولة.
ومن المتوقع أن يعزز الحدثان الدوليان العلاقات الدبلوماسية ويمهدان الطريق لفرص جديدة للتبادلات المفيدة للطرفين للمعرفة والاستثمار.
وتأمل اندونيسيا توقيع العديد من مذكرات التفاهم في الحدثين تشمل مشروعا للطاقة الحرارية الأرضية بين شركة المرافق العامة للطاقة في اندونيسيا (بيروساهان ليستريك نيجارا) والشركة التنزانية للامدادات الكهربائية (تانيسكو) بالإضافة إلى اتفاقية بين شركة الأدوية الإندونيسية (بايو فارما) وشركة (أتلانتيك لايف ساينسز) المحدودة في غانا.
وانطلقت أمس أعمال المنتدى (الاندونيسي - الافريقي) الثاني والمنتدى (رفيع المستوى للشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين) الذي يستمر حتى يوم غد في جزيرة (بالي) الاندونيسية تحت شعار (تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين: نحو تغيير تحويلي) بحضور مشاركين من 26 دولة. (النهاية)
ع ا ب / ط م ا
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