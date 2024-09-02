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اندونيسيا تتطلع لإبرام اتفاقيات مع الدول الأفريقية بقيمة 5ر3 مليار دولار

9/2/2024 5:22:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 2 - 9 (كونا) -- أعربت اندونيسيا عن تطلعها لإبرام اتفاقيات تعاون ثنائية مع الدول الافريقية بقيمة إجمالية تبلغ (5ر3 مليار دولار امريكي) خلال أعمال المنتدى الاندونيسي -الافريقي الثاني والمنتدى رفيع المستوى للشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين المنعقد في جزيرة بالي.
ودعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الاثنين في خطابه الرئيسي خلال الجلسة المشتركة للمنتدى الاندونيسي -الافريقي الذي يعقد بمشاركة عدة رؤساء دول أو حكومات من أفريقيا ودول أخرى إلى تحقيق تنمية عالمية أكثر عدالة وشاملة في العالم مع التركيز بشكل خاص على رفاهة البلدان النامية.
واستعرض في هذا الصدد "أربع نقاط حاسمة" لتحقيق هذا الهدف موضحا أن النقطة الأولى تتعلق بالاتساق في السعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن الجهود الموجهة نحو أهداف التنمية المستدامة تتطلب التعاون بين القطاعات والحاجة إلى التوافق مع أولويات التنمية الوطنية والإقليمية بما في ذلك أجندة أفريقيا 2063.
وذكر أن النقطة الثانية تؤكد أهمية المشاركة الفعالة في إيجاد حلول عالمية والنضال من أجل مصالح دول الجنوب العالمي وربط العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واشار الرئيس الاندونيسي في النقطة الثالثة الى أن بلاده منفتحة دائما على الشراكة مع الجميع وخاصة الدول الأفريقية لدعم أجندات التنمية العالمية مشيدا بالشراكة بين إندونيسيا وأفريقيا والتي أسفرت عن إنشاء وتنفيذ مجموعة من الاتفاقيات التجارية مما أدى إلى زيادة حجم التجارة بين إندونيسيا ونظيراتها الأفريقية.
وشدد في نقطته الرابعة والأخيرة على الحاجة إلى إعادة تفعيل التضامن العالمي لتعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب وبين الشمال والجنوب مؤكدا أن العمل والتعاون الوثيق بين جميع الأطراف هو المفتاح لمواجهة التحديات المشتركة.
وأكد أيضا التزام إندونيسيا بلعب دور نشط في التوصل إلى حلول للقضايا العالمية منذ استضافتها للمؤتمر الآسيوي الأفريقي المعروف أيضا باسم مؤتمر (باندونغ) في عام 1955 معلنا في هذا السياق أن بلاده تخطط للاحتفال بالذكرى ال70 للمؤتمر العام المقبل.
ويشارك في أعمال المنتدى الاندونيسي -الافريقي الثاني والمنتدى رفيع المستوى للشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين 1275 مشاركا من 26 دولة.
ومن المتوقع أن يعزز الحدثان الدوليان العلاقات الدبلوماسية ويمهدان الطريق لفرص جديدة للتبادلات المفيدة للطرفين للمعرفة والاستثمار.
وتأمل اندونيسيا توقيع العديد من مذكرات التفاهم في الحدثين تشمل مشروعا للطاقة الحرارية الأرضية بين شركة المرافق العامة للطاقة في اندونيسيا (بيروساهان ليستريك نيجارا) والشركة التنزانية للامدادات الكهربائية (تانيسكو) بالإضافة إلى اتفاقية بين شركة الأدوية الإندونيسية (بايو فارما) وشركة (أتلانتيك لايف ساينسز) المحدودة في غانا.
وانطلقت أمس أعمال المنتدى (الاندونيسي - الافريقي) الثاني والمنتدى (رفيع المستوى للشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين) الذي يستمر حتى يوم غد في جزيرة (بالي) الاندونيسية تحت شعار (تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين: نحو تغيير تحويلي) بحضور مشاركين من 26 دولة. (النهاية)

ع ا ب / ط م ا



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