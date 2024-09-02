قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 2 - 9 (كونا) -- ذكرت هيئات حقوقية فلسطينية اليوم الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بينهم فتاة وسيدة اعتقلها الاحتلال كرهينة بالإضافة إلى طفل وأسرى سابقين.
وذكر بيان مشترك ل (هيئة شؤون الاسرى والمحررين) و(نادي الاسير) ان قوات الاحتلال استدعت مجموعة من الفتيات من محافظة (الخليل) منهن طالبات وأسيرات سابقات.
واوضح البيان ان حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة منذ اعلان الاحتلال البدء بالعملية العسكرية الاخيرة ارتفعت بذلك الى 130 شخصا.
وأشار إلى أن هذه هي الحصيلة المؤكدة لدى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في ضوء استمرار العملية في (جنين) منذ ستة أيام وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات.
كما لفت الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد متصل ذكر بيان آخر للهيئة والنادي ان قوات الاحتلال ارتكب "جريمة مركبة" ضد فلسطيني يدعى ايمن عابد (58 عاما) من بلدة (كفر دان) في (جنين) استشهد بعد ساعات من اعتقاله من منزله للضغط على نجلة الجريح لتسليم نفسه.
وقال البيان ان قوات الاحتلال اعدمت عابد بالضرب والتعذيب بعد اعتقاله وانه بعد المعاينة الطبية الاولية للشهيد الذي وصل الى مستشفى جنين بعد ان تسلم جثمانه الهلال الاحمر بدت آثار القيود واضحة على يديه واثار الضرب والتعذيب على جسده ما يؤكد انه استشهد نتيجة تعرضه للضرب. (النهاية)
ن ق / ا ب خ
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