Monday, 02 September 2024 01:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية

9/2/2024 5:22:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 - 9 (كونا) -- ذكرت هيئات حقوقية فلسطينية اليوم الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بينهم فتاة وسيدة اعتقلها الاحتلال كرهينة بالإضافة إلى طفل وأسرى سابقين.
وذكر بيان مشترك ل (هيئة شؤون الاسرى والمحررين) و(نادي الاسير) ان قوات الاحتلال استدعت مجموعة من الفتيات من محافظة (الخليل) منهن طالبات وأسيرات سابقات.
واوضح البيان ان حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة منذ اعلان الاحتلال البدء بالعملية العسكرية الاخيرة ارتفعت بذلك الى 130 شخصا.
وأشار إلى أن هذه هي الحصيلة المؤكدة لدى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في ضوء استمرار العملية في (جنين) منذ ستة أيام وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات.
كما لفت الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد متصل ذكر بيان آخر للهيئة والنادي ان قوات الاحتلال ارتكب "جريمة مركبة" ضد فلسطيني يدعى ايمن عابد (58 عاما) من بلدة (كفر دان) في (جنين) استشهد بعد ساعات من اعتقاله من منزله للضغط على نجلة الجريح لتسليم نفسه.
وقال البيان ان قوات الاحتلال اعدمت عابد بالضرب والتعذيب بعد اعتقاله وانه بعد المعاينة الطبية الاولية للشهيد الذي وصل الى مستشفى جنين بعد ان تسلم جثمانه الهلال الاحمر بدت آثار القيود واضحة على يديه واثار الضرب والتعذيب على جسده ما يؤكد انه استشهد نتيجة تعرضه للضرب. (النهاية)

ن ق / ا ب خ



MENAFN02092024000071011013ID1108626119

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث