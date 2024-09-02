بيركشاير هاثاوي تقلل حصتها في بنك أمريكا وتشهد إنجازًا بقيمة تريليون دولار

(MENAFN
) قلصت شركة بيركشاير هاثاوي، المملوكة لوارن بافيت، حصتها في بنك أمريكا بشكل إضافي، حيث باعت جزءًا كبيرًا من أسهمها في البنك الأمريكي، ومنذ منتصف يوليو، خفضت بيركشاير حصتها بنحو 14.5 بالمئة، مع الكشف الأخير يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس عن بيع الشركة حوالي 21.1 مليون سهم على مدى ثلاثة أيام متتالية - الأربعاء والخميس والجمعة، وتم بيع الأسهم بمبلغ إجمالي يقارب 848 مليون دولار، بسعر متوسط قدره 40.24 دولارًا للسهم، وعلى الرغم من أن بيركشاير لم تحدد أسباب خفض حصتها، فإن هذه المبيعات تساهم في زيادة كبيرة في السيولة النقدية للشركة، التي بلغت 277 مليار دولار في 30 يونيو، ومنذ منتصف يوليو وحده، حققت بيركشاير 6.2 مليار دولار من بيع أسهم بنك أمريكا.
وعلى الرغم من هذه المبيعات، تبقى بيركشاير هاثاوي أكبر مساهم في بنك أمريكا، حيث تحتفظ بنسبة ملكية تبلغ 11.4 بالمئة تقدر قيمتها بحوالي 36 مليار دولار، وبنك أمريكا هو ثالث أكبر استثمار في محفظة بيركشاير، حيث يمثل حوالي 11 بالمئة من إجمالي استثماراتها، وبدأ بافيت، الذي احتفل بعيد ميلاده الرابع والتسعين يوم الجمعة، استثماره في البنك بصفقة بقيمة 5 مليارات دولار في عام 2011، حيث اشترى الأسهم الممتازة والخيارات، وهي خطوة نمت منذ ذلك الحين إلى حصة كبيرة، وفي إنجاز ملحوظ، أصبحت بيركشاير هاثاوي أول شركة أمريكية خارج قطاع التكنولوجيا تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار الأسبوع الماضي، ويضع هذا الإنجاز الشركة في مجموعة حصرية من الشركات التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وألفابت وميتا بلاتفورمز وإنفيديا، وتسلط عمليات بيع الأسهم المستمرة والاحتياطيات النقدية المتزايدة الضوء على المناورة المالية الاستراتيجية لبيركشاير أثناء تنقلها في سوق متغير.
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