قطاع التصنيع في الصين يواصل التراجع لرابع شهر على التتابع

(MENAFN
) ظل قطاع التصنيع في الصين في حالة انكماش للشهر الرابع على التوالي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.1 في أغسطس من 49.4 في يوليو، وفقًا للبيانات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء يوم السبت الموافق 31 أغسطس، وكان هذا الرقم أقل من التوقعات الوسطية البالغة 49.5، كما قدرها الاقتصاديون، وظل المؤشر تحت عتبة الـ 50 نقطة، التي تميز بين التوسع والانكماش، في جميع الأشهر باستثناء ثلاثة منذ أبريل 2023، ويبرز هذا الانكماش المستمر التحديات التي تواجهها ثاني أكبر اقتصاد
في العالم.
كما تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الصيني البالغ قيمته 17 تريليون دولار لا يزال يواجه فترة صعبة هذا الربع، مع العديد من الرياح المعاكسة بما في ذلك الانخفاض الممتد في سوق العقارات، وتصاعد النزاعات التجارية مع الدول الغربية، ومستويات عالية من البطالة بين الشباب، وأفادت بكين بمعدل نمو اقتصادي بلغ 5.2 بالمئة العام الماضي، مسجلًا أحد أبطأ معدلات التوسع منذ عقود، وهذا العام، وضعت الحكومة الصينية هدفًا أكثر تواضعًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 5 بالمئة، مما يعكس التوقعات المتواضعة في ظل المشهد المحلي والدولي المعقد.
وعلى الرغم من جهود الحكومة الصينية لإعادة تنشيط الزخم الاقتصادي، مثل تنفيذ تخفيضات في أسعار الفائدة، إلا أن هذه التدابير لم تنجح حتى الآن في تحسين معنويات المستهلكين بشكل كبير، وإن تراجع الثقة بين الأسر والشركات قد خفض من الاستهلاك، مما زاد الضغط على الاقتصاد، ومع بقاء الطلب المحلي ضعيفًا، من المحتمل أن تستمر الصين في الاعتماد على قطاع التصنيع لتحقيق أهداف النمو، مما يبرز التحديات التي تواجهها بكين في الحفاظ على الاستقرار والنمو الاقتصادي.
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