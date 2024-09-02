أسعار النفط تنخفض مع تكهنات برفع الإمدادات وانخفاض فرص خفض الفائدة في أميركا

(MENAFN
) استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس حيث قام المستثمرون بتقييم توقعات زيادة الإمدادات من تحالف أوبك+ بدءًا من أكتوبر، إلى جانب تراجع آفاق خفض كبير لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر، التي انتهت صلاحيتها يوم الجمعة، بمقدار 1.14 دولار، أو 1.43 بالمئة، لتغلق عند 78.80 دولارًا للبرميل، وسجلت انخفاضًا بنسبة 0.3 بالمئة خلال الأسبوع و2.4 بالمئة خلال الشهر، وعلى نحو مماثل، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بشكل حاد بمقدار 2.36 دولار، أو 3.11 بالمئة، إلى 73.55 دولارًا للبرميل، مما أدى إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 بالمئة وتراجع بنسبة 3.6 بالمئة خلال أغسطس.
كما تأثرت الأسعار بالاتجاه النزولي جراء تقارير من ستة مصادر من أوبك+ أشارت إلى أن التحالف من المحتمل أن يمضي قدمًا في زيادة تدريجية في إنتاج النفط بدءًا من أكتوبر، ويأتي هذا القرار في وقت تتوقع فيه السوق أن التزام بعض الدول الأعضاء بتقليص الإنتاج للتعويض عن الإنتاج الزائد السابق، إلى جانب اضطرابات الإمداد في ليبيا، قد يوازن الأثر المحتمل لتباطؤ الطلب، كما تفاعلت السوق مع بيانات اقتصادية أمريكية قوية أظهرت زيادة ملحوظة في إنفاق المستهلكين في يوليو، مما يشير إلى قوة اقتصادية مستمرة مع دخول الربع الثالث، ونتيجة لذلك، خفف المستثمرون من توقعاتهم بخفض كبير لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، معتبرين أنه لا يوجد مبرر كبير لتقليص تكاليف الاقتراض بنسبة نصف نقطة مئوية.
في حين أدت الآمال المتضائلة بشأن خفض الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقييد توقعات السوق، حيث قد تؤدي الأسعار المنخفضة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة الطلب على النفط، ومع ذلك، فإن الجمع بين الإمدادات المتوقعة المرتفعة من أوبك+ واحتمالية استقرار أسعار الفائدة أدى إلى نظرة حذرة في السوق، مما ساهم في انخفاض أسعار النفط الخام في نهاية الشهر.
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