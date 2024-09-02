الأسهم الأوروبية تسجل مستويات قياسية جديدة

(MENAFN
) سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية جديدة يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس، متممة شهرًا متقلبًا بنهاية إيجابية بعد انخفاض كبير في التضخم بمنطقة اليورو، مما أثار تكهنات في السوق حول احتمال خفض أسعار الفائدة، وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة، ليغلق فوق 525 نقطة للمرة الأولى، بعد أن بلغ ذروته اليومية عند 526.66 نقطة، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، وساهمت هذه الزيادة الطفيفة في تحقيق تقدم بنسبة 1.2 بالمئة للمؤشر في أغسطس، ليكون الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد فيه المؤشر نموًا، وقوبل هذا الارتفاع ببيانات جديدة من يوروستات، الوكالة الإحصائية للاتحاد الأوروبي، التي كشفت عن تباطؤ التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة إلى 2.2 بالمئة في أغسطس، وهو أدنى معدل تضخم منذ يوليو 2021، ويقربه من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.
كما ساهم الانخفاض الحاد في التضخم في تعزيز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يقلص تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه في سبتمبر، وهو تحرك قد يوفر مزيدًا من التحفيز للسوق، وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات الأخيرة من الولايات المتحدة اتجاهًا مشابهًا لتباطؤ التضخم، مما عزز الآمال في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وعززت توقعات خفض الفائدة على جانبي المحيط الأطلسي ثقة المستثمرين وأسفرت عن مكاسب في مختلف القطاعات، وعلى وجه الخصوص، برز قطاع العقارات، الذي يتأثر بشكل كبير بتغيرات أسعار الفائدة، كأفضل قطاع أداء، مرتفعًا بنسبة 1.4 بالمئة. كما سجل قطاع البنوك مكاسب أيضًا، حيث ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة، حيث يتطلع المستثمرون إلى بيئة إقراض أكثر ملاءمة في المستقبل القريب.
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