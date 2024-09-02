موظفو قوات الحدود في مطار هيثرو ينظمون لإضراب آخر

(MENAFN
) أكدت نقابة الخدمات العامة والتجارية التي تمثل حوالي 650 من موظفي قوات الحدود في مطار هيثرو بلندن، عن خططها لتنظيم جولة جديدة من الإضرابات، والتي بدأت يوم السبت الموافق 31 أغسطس، وسيستمر هذا الإضراب أربعة أيام، وهو أحدث إجراء في نزاع طويل حول جداول العمل الجديدة التي ترى النقابة أنها صارمة للغاية وغير ملائمة لاحتياجات العمال، وسيؤثر الإضراب على الموظفين في المحطات 2 و3 و4 و5، الذين سيرفضون أيضًا العمل الإضافي لمدة 18 يومًا بدءًا من 4 سبتمبر، ويأتي هذا القرار بعد احتجاج مشابه في أبريل، حيث تظاهر المئات من الموظفين ضد صرامة نظام الجدولة الجديد.
كما تكشف استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها النقابة بين أعضائها الذين يخططون للإضراب أن عددًا كبيرًا، أربعة من كل خمسة، يشعرون بالتوتر في العمل، مع الإشارة إلى الضغوط المرتبطة بنظام الجدول الجديد، وأوضحت فران هيثكوت، الأمين العام للنقابة، التأثير السلبي لهذه الجداول على رفاهية الموظفين، خصوصًا على أولئك الذين لديهم مسؤوليات رعاية، وأكدت أن الجدول الحالي يمنع العديد من الآباء من رعاية أطفالهم بشكل كافٍ، مقترحة أن الحل قد يتمثل في السماح بساعات عمل أكثر مرونة وأنماط عمل ثابتة لتمكين تخطيط أفضل للمسؤوليات الشخصية.
ومن جهة أخرى، صرح متحدث باسم وزارة الداخلية، التي تشرف على عمليات قوات الحدود، بأن المسؤولين يظلون ملتزمين بمواصلة المناقشات مع النقابة للوصول إلى حل يوازن بين احتياجات العامة والموظفين، بينما أعرب عن الأمل في التوصل إلى تسوية تفاوضية، دعا المتحدث أيضًا المسافرين للبقاء على اطلاع والتحقق من أحدث النصائح من شركات الطيران لتقليل الاضطراب في خططهم، ويأتي هذا في ضوء قرار الحكومة السابق في ديسمبر 2022 بنشر قوات عسكرية للتعامل مع عمليات فحص جوازات السفر في عدة مطارات، بما في ذلك هيثرو، عندما قام حوالي 1000 من موظفي قوات الحدود بتنظيم إضراب.
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