دعوات لنهج جديد لتدريب الأيدي العاملة بالسياحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- دعا خبراء سياحيون إلى اتباع نهج مستدام لتدريب وتجهيز الأيدي العاملة في القطاع الذي يعاني نقصا في المهارات والخبرات في بلد تسهم فيه السياحة بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي هذا في الوقت الذي يبلغ فيه عدد العاملين في المنشآت السياحية
في الأردن 60 ألف عامل بوظيفة مباشرة يعملون في 3500 منشأة سياحية.
رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة قال "هنالك أهمية كبيرة لتدريب وتوفير الأيدي العاملة في الأردن نظرا لنقص العمال المهرة".
وأكد حمادة أن تدريب الأيدي العاملة في القطاع السياحي يجب أن يبدأ من المراحل الدراسية المبكرة إضافة إلى أهمية وجود فترة تدريب إجبارية فيما يكون للطالب الخيار بأن يكمل دراسته أو يلتحق في سوق العمل ليكتسب خبرة علمية وعملية.
وبين أهمية دور تثقيف المواطنين من خلال إدخال كتب ثقافية تبين أهمية العمل في القطاع السياحي وتحارب ثقافة العيب.
وأضاف حمادة "القطاع السياحي يمكن أن يستوعب الكثير من الوظائف ويعتبر مشغلا أساسيا للعمالة خاصة العمالة المحلية التي هي أفضل من العمالة الأجنبية".
وأشار إلى أهمية توظيف العمالة المحلية التي توفر ماديا على أصحاب المنشآت السياحية مثل المسكن والتصاريح وغيرها من المصاريف الأخرى.
وقال الخبير السياحي د.نضال ملو العين "إن التدريب في القطاع السياحي يلعب دورا حاسما في تحسين مهارات العمل وزيادة كفاءته".
وأكد ملو العين أنه عندما يتلقى العاملون في القطاع تدريبا جيدا ومناسبا ينعكس هذا على الخدمات السياحية التي ستكون مميزة وعالمية، إضافة إلى تحسن وتطور العمالة السياحية التي ستظهر على فعالية وإنتاجية أدائهم ومهامهم في منشآتهم.
واشار إلى أن التدريب وتوفير القوى العاملة ذات أهمية خاصة تعتمد في صناعة السياحة بشكل كبير وعلى المهارات والخبرات التي يكتسبها العمال في مختلف القطاعات مثل الفنادق، والمطاعم، وكلاء السياحة والسفر.
وبين ملو العين أنه من خلال تدريب العاملين في قطاع السياحة بمختلف الوظائف مثل الضيافة وخدمة العملاء، إضافة إلى دورات في اللغات الأجنبية وغيرها من الوظائف السياحية ستنعكس مباشرة على تحسين تجربة السياح وزيادة رضاهم وتعزيز جودة الخدمات السياحية وجذب المزيد من الزوار.
وقال رئيس مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة محمد القاسم "القطاع يمر بظروف صعبة وأول المتأثرين في العمالة".
وأكد القاسم أن هنالك خشية مما حصل في فترة ما عرف بـ"جائحة كورونا" من تسرب للعمالة وهو مايمكن أن يحدث مرة أخرى في ظرف مشابه، إذ إنه عند عودة القطاع إلى تعافيه ستكون هنالك حاجة إلى أيد عاملة مدربة ويجب أن تكون موجودة.
وبين أنه يجب أن يكون على رأس أولوية الجميع من العاملين في القطاع والمعنيين فيه العمل من خلال تعميق الشراكة مابين القطاع العام والخاص للمحافظة على العمالة المدربة والماهرة.
وأشار إلى أن الإغلاقات التي تشهدها بعض المنشآت السياحية والتسريحات تزعج القطاع نظرا لأن الحصول على عامل ماهر يحتاج إلى وقت وتدريب ولجهود كثيرة في ظل الطلب المتزايد عليهم من الدول المحيطة.
وبين القاسم أنه يجب العمل على عدم تسرب العمالة ويجب دعم القطاعات السياحية الأكثر تضررا لتحافظ على عمالتها. وأضاف "يجب العمل على التدريب و التعليم".
وزاد "فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الحاليين يجب التركيز على رفع سويتهم وتطويرهم وتعزيز مهارتهم، ونعمل كمجلس مهارات لقطاع السياحة والضيافة مع هيئة تنمية وتطوير المهارات، ولدينا مصفوفة لكل الوظائف في القطاع وما يحتاج العامل في هذه الوظائف في القطاع من تدريبه وتأهيله لسد فجوة المهارات التي نعاني منها".
وبين القاسم ضرورة العمل على تدريب العمالة الجديدة في القطاع السياحي في عدد من الوظائف المطلوبة ولدينا برنامج لأولويات تلك الوظائف التي يطلبها القطاع من مختلف منشآته ومواقعه، وهذا ما قام به المجلس والهيئة من تجهيز دراسات لهذا الشأن.
وأضاف "مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة وبدعم من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لدينا خريطة وإحصاءات ودراسات واضحة فيما يتعلق في سوق العمل حاليا ونستطيع العمل بتشاركية مع مختلف الجهات المعنية لإبقاء العمالة الحالية في القطاع ورفده بالعمالة التي يحتاجها لاحقا بالعاملة التي يحتاجها".
وركز القاسم على وجود حلول مستدامة مثل صندوق العامل حتى لو حدثت أزمة في القطاع يجد العامل نفسه مؤمنا ويبتعد عن التفكير في ترك القطاع.
MENAFN02092024000072011014ID1108626065