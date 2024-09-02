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دعوات لنهج جديد لتدريب الأيدي العاملة بالسياحة

9/2/2024 5:19:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- دعا خبراء سياحيون إلى اتباع نهج مستدام لتدريب وتجهيز الأيدي العاملة في القطاع الذي يعاني نقصا في المهارات والخبرات في بلد تسهم فيه السياحة بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي هذا في الوقت الذي يبلغ فيه عدد العاملين في المنشآت السياحية في الأردن 60 ألف عامل بوظيفة مباشرة يعملون في 3500 منشأة سياحية.
رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة قال "هنالك أهمية كبيرة لتدريب وتوفير الأيدي العاملة في الأردن نظرا لنقص العمال المهرة".
وأكد حمادة أن تدريب الأيدي العاملة في القطاع السياحي يجب أن يبدأ من المراحل الدراسية المبكرة إضافة إلى أهمية وجود فترة تدريب إجبارية فيما يكون للطالب الخيار بأن يكمل دراسته أو يلتحق في سوق العمل ليكتسب خبرة علمية وعملية.
وبين أهمية دور تثقيف المواطنين من خلال إدخال كتب ثقافية تبين أهمية العمل في القطاع السياحي وتحارب ثقافة العيب.
وأضاف حمادة "القطاع السياحي يمكن أن يستوعب الكثير من الوظائف ويعتبر مشغلا أساسيا للعمالة خاصة العمالة المحلية التي هي أفضل من العمالة الأجنبية".
وأشار إلى أهمية توظيف العمالة المحلية التي توفر ماديا على أصحاب المنشآت السياحية مثل المسكن والتصاريح وغيرها من المصاريف الأخرى.
وقال الخبير السياحي د.نضال ملو العين "إن التدريب في القطاع السياحي يلعب دورا حاسما في تحسين مهارات العمل وزيادة كفاءته".
وأكد ملو العين أنه عندما يتلقى العاملون في القطاع تدريبا جيدا ومناسبا ينعكس هذا على الخدمات السياحية التي ستكون مميزة وعالمية، إضافة إلى تحسن وتطور العمالة السياحية التي ستظهر على فعالية وإنتاجية أدائهم ومهامهم في منشآتهم.
واشار إلى أن التدريب وتوفير القوى العاملة ذات أهمية خاصة تعتمد في صناعة السياحة بشكل كبير وعلى المهارات والخبرات التي يكتسبها العمال في مختلف القطاعات مثل الفنادق، والمطاعم، وكلاء السياحة والسفر.
وبين ملو العين أنه من خلال تدريب العاملين في قطاع السياحة بمختلف الوظائف مثل الضيافة وخدمة العملاء، إضافة إلى دورات في اللغات الأجنبية وغيرها من الوظائف السياحية ستنعكس مباشرة على تحسين تجربة السياح وزيادة رضاهم وتعزيز جودة الخدمات السياحية وجذب المزيد من الزوار.
وقال رئيس مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة محمد القاسم "القطاع يمر بظروف صعبة وأول المتأثرين في العمالة".
وأكد القاسم أن هنالك خشية مما حصل في فترة ما عرف بـ"جائحة كورونا" من تسرب للعمالة وهو مايمكن أن يحدث مرة أخرى في ظرف مشابه، إذ إنه عند عودة القطاع إلى تعافيه ستكون هنالك حاجة إلى أيد عاملة مدربة ويجب أن تكون موجودة.
وبين أنه يجب أن يكون على رأس أولوية الجميع من العاملين في القطاع والمعنيين فيه العمل من خلال تعميق الشراكة مابين القطاع العام والخاص للمحافظة على العمالة المدربة والماهرة.
وأشار إلى أن الإغلاقات التي تشهدها بعض المنشآت السياحية والتسريحات تزعج القطاع نظرا لأن الحصول على عامل ماهر يحتاج إلى وقت وتدريب ولجهود كثيرة في ظل الطلب المتزايد عليهم من الدول المحيطة.
وبين القاسم أنه يجب العمل على عدم تسرب العمالة ويجب دعم القطاعات السياحية الأكثر تضررا لتحافظ على عمالتها. وأضاف "يجب العمل على التدريب و التعليم".
وزاد "فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الحاليين يجب التركيز على رفع سويتهم وتطويرهم وتعزيز مهارتهم، ونعمل كمجلس مهارات لقطاع السياحة والضيافة مع هيئة تنمية وتطوير المهارات، ولدينا مصفوفة لكل الوظائف في القطاع وما يحتاج العامل في هذه الوظائف في القطاع من تدريبه وتأهيله لسد فجوة المهارات التي نعاني منها".
وبين القاسم ضرورة العمل على تدريب العمالة الجديدة في القطاع السياحي في عدد من الوظائف المطلوبة ولدينا برنامج لأولويات تلك الوظائف التي يطلبها القطاع من مختلف منشآته ومواقعه، وهذا ما قام به المجلس والهيئة من تجهيز دراسات لهذا الشأن.
وأضاف "مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة وبدعم من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لدينا خريطة وإحصاءات ودراسات واضحة فيما يتعلق في سوق العمل حاليا ونستطيع العمل بتشاركية مع مختلف الجهات المعنية لإبقاء العمالة الحالية في القطاع ورفده بالعمالة التي يحتاجها لاحقا بالعاملة التي يحتاجها".
وركز القاسم على وجود حلول مستدامة مثل صندوق العامل حتى لو حدثت أزمة في القطاع يجد العامل نفسه مؤمنا ويبتعد عن التفكير في ترك القطاع.

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