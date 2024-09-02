رياديو BIG 11 يتدربون على استقطاب الاستثمارات بإشراف MEVP

في هذا السياق، وانسجاماً مع جهود أورنج الأردن في المساهمة في تعزيز المشهد الريادي في الأردن، اطلع 6 من مؤسسي الشركات الناشئة على أفضل الممارسات الخاصة باستقطاب الاستثمارات خلال الجلسة التي قدمها مساعد المدير العام لشركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز للاستثمار الجريء- MEVPفهد قطيشات وذلك ضمن جولة استعراض الأفكار.



وتطرق قطيشات خلال الجلسة التي اتسمت بطابع تفاعلي إلى أفضل استراتيجيات استقطاب الاستثمارات وإعداد العروض التقديمية للمستثمرين والتركيز على النقاط الفريدة في المشاريع والتي تقدم من خلالها الشركات حلولاً مجتمعية مبتكرة للتحديات المختلفة بالإضافة إلى تسليط الضوء على جذب الاستثمارات كواحدة من أهم المراحل التي تمر بها الشركات الريادية.



وكان الرياديون الذين تقدم مشاريعهم حلولاً تكنولوجية مبتكرة لأكثر التحديات المجتمعية إلحاحاً في مجالات وقطاعات عديدة قد استعرضوا أفكار مشاريعهم كذلك أمام فريق الريادة في أورنج الأردن لتعزيز انطلاقتهم نحو المجال العملي والتطبيقي من رحلتهم الريادية.



ومن الجدير بالذكر أن شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز للاستثمار الجريء، Middle East Venture Partners (MEVP)، تعد من أكبر الصناديق المستقلّة في المنطقة ويمتلك العاملون فيها خبرات واسعة وثرية في مجال نمو الأعمال، حيث قامت منذ تأسيسها عام 2010 بالاستثمار في أكثر من 60 شركة في مجال التكنولوجيا في شتى القطاعات في كل من الأردن والشرق الأوسط.