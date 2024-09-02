Monday, 02 September 2024 01:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رياديو BIG 11 يتدربون على استقطاب الاستثمارات بإشراف MEVP

9/2/2024 5:19:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كانت انطلاقة الموسم الحادي عشر من برنامج BIG by Orange، الذي يندرج تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، في شهر أيار الماضي البداية لرحلة ريادية متكاملة للمشاركين يتعرفون من خلالها على أهم مراحل إطلاق الشركات المدعومة بالتكنولوجيا.

في هذا السياق، وانسجاماً مع جهود أورنج الأردن في المساهمة في تعزيز المشهد الريادي في الأردن، اطلع 6 من مؤسسي الشركات الناشئة على أفضل الممارسات الخاصة باستقطاب الاستثمارات خلال الجلسة التي قدمها مساعد المدير العام لشركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز للاستثمار الجريء- MEVPفهد قطيشات وذلك ضمن جولة استعراض الأفكار.


وتطرق قطيشات خلال الجلسة التي اتسمت بطابع تفاعلي إلى أفضل استراتيجيات استقطاب الاستثمارات وإعداد العروض التقديمية للمستثمرين والتركيز على النقاط الفريدة في المشاريع والتي تقدم من خلالها الشركات حلولاً مجتمعية مبتكرة للتحديات المختلفة بالإضافة إلى تسليط الضوء على جذب الاستثمارات كواحدة من أهم المراحل التي تمر بها الشركات الريادية.


وكان الرياديون الذين تقدم مشاريعهم حلولاً تكنولوجية مبتكرة لأكثر التحديات المجتمعية إلحاحاً في مجالات وقطاعات عديدة قد استعرضوا أفكار مشاريعهم كذلك أمام فريق الريادة في أورنج الأردن لتعزيز انطلاقتهم نحو المجال العملي والتطبيقي من رحلتهم الريادية.


ومن الجدير بالذكر أن شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز للاستثمار الجريء، Middle East Venture Partners (MEVP)، تعد من أكبر الصناديق المستقلّة في المنطقة ويمتلك العاملون فيها خبرات واسعة وثرية في مجال نمو الأعمال، حيث قامت منذ تأسيسها عام 2010 بالاستثمار في أكثر من 60 شركة في مجال التكنولوجيا في شتى القطاعات في كل من الأردن والشرق الأوسط.

MENAFN02092024000072011014ID1108626063

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث