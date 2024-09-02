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رفع سعر بيع الشعير لمربي الثروة الحيوانية باستثناء الأغنام

9/2/2024 5:19:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سعر بيع الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول، عدا الأغنام، لشهر أيلول الحالي بمقدار دينار واحد عن شهر آب الماضي، ليصبح سعر الطن الواحد 221 ديناراً شاملا ضريبة المبيعات.


وثبتت الوزارة سعر بيع الشعير المدعوم لمربي الأغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة، بمبلغ 175 دينارا للطن الواحد.


كما رفعت الوزارة سعر بيع الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية بمقدار دينار واحد، ليصبح سعر الطن الواحد 221 ديناراً.


وتستوفي الوزارة وفقا للقرار رقم 92 لسنة 2024 مبلغ 1450 دينارا مقطوعة، عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001.


وأبقت الوزارة سعر بيع النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة كما هو، بمبلغ 77 دينارا للطن الواحد، فيما حددت سعر بيع النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها، عند 154 دينارا للطن الواحد حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شاملا ضريبة المبيعات.


ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من الشهر الحالي، ولمدة شهر.-(بترا)

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