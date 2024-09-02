أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25-35، والبطاطا بين 35- 60، والبندورة بين 10- 20، والجزر بين 50- 70، والخيار بين 15- 35، والزهرة بين 25- 50، والليمون بين 35-70، والموز البلدي بين 50-85قرشا.-(بترا)

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