وهن العين.. أسبابه وأعراضه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يشير الدكتور كيريل سفيتلياكوف أخصائي طب وجراحة العيون إلى أن إرهاق العين في عصرنا يمكن أن يحدث نتيجة استخدام الأجهزة الإلكترونية، حتى لدى الأطفال.
ويشير الطبيب، إلى أن إرهاق العين (الوهن) يحدث نتيجة إجهاد العين فترة طويلة، فمثلا استخدام الكمبيوتر وخاصة في ظروف الإضاءة السيئة وغير المناسبة ووضعية الشاشة غير الصحيحة.
ووفقا له، أكثر الأشخاص عرضة لإرهاق العين هم السائقون والأشخاص الذين يتطلب عملهم اهتماما مستمرا دون كلل، لأن العين تتعب من التركيز المستمر.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب استخدام نظارات أو عدسات غير مناسبة إرهاق العينين. كما أن بؤرية العين "astigmatism" يمكن أن يسبب الوهن، وقد يعاني الشخص في هذه الحالة من إجهاد مستمر في عينيه، دون علمه بذلك.
ووفقا له، يمكن للشخص أن يتعرف على أعراض وهن العين من خلال عدم وضوح الرؤية، الشعور بوجود "رمل" فيها، الصداع، ولكن من الصعب التغلب على هذه المشكلة دون إشراف الطبيب المختص.RT
MENAFN02092024000072011014ID1108626056
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.