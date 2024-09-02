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وهن العين.. أسبابه وأعراضه

9/2/2024 5:19:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشير الدكتور كيريل سفيتلياكوف أخصائي طب وجراحة العيون إلى أن إرهاق العين في عصرنا يمكن أن يحدث نتيجة استخدام الأجهزة الإلكترونية، حتى لدى الأطفال.
ويشير الطبيب، إلى أن إرهاق العين (الوهن) يحدث نتيجة إجهاد العين فترة طويلة، فمثلا استخدام الكمبيوتر وخاصة في ظروف الإضاءة السيئة وغير المناسبة ووضعية الشاشة غير الصحيحة.

ووفقا له، أكثر الأشخاص عرضة لإرهاق العين هم السائقون والأشخاص الذين يتطلب عملهم اهتماما مستمرا دون كلل، لأن العين تتعب من التركيز المستمر.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب استخدام نظارات أو عدسات غير مناسبة إرهاق العينين. كما أن بؤرية العين "astigmatism" يمكن أن يسبب الوهن، وقد يعاني الشخص في هذه الحالة من إجهاد مستمر في عينيه، دون علمه بذلك.

ووفقا له، يمكن للشخص أن يتعرف على أعراض وهن العين من خلال عدم وضوح الرؤية، الشعور بوجود "رمل" فيها، الصداع، ولكن من الصعب التغلب على هذه المشكلة دون إشراف الطبيب المختص.RT

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