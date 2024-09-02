تخريج المشاركين في البرنامج التدريبي لأكاديمية الشمس للفنون المسرحية



وثمنت الثقافة هيفاء النجار، التي رعت الاحتفال في كلمة لها، جهود مؤسس مسرح الشمس المخرج الدكتور عبد السلام قبيلات، منوهة بدوره في دعم المسرحيين الشباب ورعايتهم والأخذ بيدهم وتوفير الفضاء المسرحي لهم والمساهمة بإيحاد جيل مسرحي من الشباب والشباب من خلال إنشاء مؤسسة مسرح الشمس التي تحوي الإبداع والحياة والشباب والشابات.



كما ثمنت في الاحتفال الذي قدمته مديرة مسرح الشمس حياة جابر، دور مؤسسة عبد الحميد شومان الداعم الرئيس للبرنامج التدريبي لأكاديمية الشمس، مؤكدة الدعم من الوزارة ومؤسسة شومان لاستدامة برنامج مسرح الشمس.



وعبّرت النجار عن الفخر لما يقدمه مسرح الشمس، منوهة بأنه يمثل نموذجا إنسانيا مستقلا ومتجذرا في أرض الأردن ومحبا للأردن وفلسطين ويمتلك الوعي ويعمل على إنتاج مشروع مسرحي من أجل الإبداع الأردني، مؤكدة أن المسرح أبو الفنون وأنه مازال هناك إمكانيات كبيرة في الأردن.



ونوهت بالشراكات مع مسرح الشمس وبرنامجه من أجل الصالح العام ومشروع الإبداع الأردني والذي سيعود لمصلحة الوطن والإبداع والتجديد والمشروع التنويري النهضوي في الأردن.



وجرى خلال الاحتفال عرض مادة فلمية حول البرنامج التدريبي الذي شارك في التدريب فيه من الأردن مؤسس مسرح الشمس الدكتور عبد السلام قبيلات والمخرج والناقد المسرحي باسم دلقموني وسمر دودين وماهر قدورة ومن سوريا الفنانين أيمن زيدان وفايز قزق ومن مصر الدكتور سامح مهران.



والبرنامج الذي شارك فيه 16 متدربا ومتدربة جرى تخريجهم مساء اليوم جاء كذلك بدعم من وزارة الثقافة وزاد الفنون وحكمت للثقافة.



وتسلمت النجار درعا تكريميا من مسرح الشمس، كما سلمت بمصاحبة الرئيسة التنفيذية لمؤسسة شومان فلنتينا قسيسية الدروع التكريمية على المؤسسات الداعمة والمدربين والمشرفين التنفيذيين في البرنامج، كما سلمت الشهادات والدروع على الخريجين والخريجات.



وتلا الاحتفال عرض مسرحية "دائرة الطباشير" عن نص مسرحية "دائرة الطباشير القوقازية" للكاتب المسرحي الألماني برتولت بريخت، وهي نتاج البرنامج التدريبي لأكاديمية الشمس للفنون المسرحية، تحت إشراف وتدريب الفنان أيمن زيدان، والمدرب الرئيسي الدكتور قبيلات، وبدعم رئيس من مؤسسة عبد الحميد شومان، وكانت المسرحية قدمت عروضا في مدينتي عمان والزرقاء وبلدة

الفحيص. بترا