تخريج المشاركين في البرنامج التدريبي لأكاديمية الشمس للفنون المسرحية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احتفلت أكاديمية الشمس للفنون المسرحية، مساء اليوم الأحد، في مسرح الشمس بعمان، بتخريج المشاركين في البرنامج التدريبي الأول للفنون المسرحية.
وثمنت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، التي رعت الاحتفال في كلمة لها، جهود مؤسس مسرح الشمس المخرج الدكتور عبد السلام قبيلات، منوهة بدوره في دعم المسرحيين الشباب ورعايتهم والأخذ بيدهم وتوفير الفضاء المسرحي لهم والمساهمة بإيحاد جيل مسرحي من الشباب والشباب من خلال إنشاء مؤسسة مسرح الشمس التي تحوي الإبداع والحياة والشباب والشابات.
كما ثمنت في الاحتفال الذي قدمته مديرة مسرح الشمس حياة جابر، دور مؤسسة عبد الحميد شومان الداعم الرئيس للبرنامج التدريبي لأكاديمية الشمس، مؤكدة الدعم من الوزارة ومؤسسة شومان لاستدامة برنامج مسرح الشمس.
وعبّرت النجار عن الفخر لما يقدمه مسرح الشمس، منوهة بأنه يمثل نموذجا إنسانيا مستقلا ومتجذرا في أرض الأردن ومحبا للأردن وفلسطين ويمتلك الوعي ويعمل على إنتاج مشروع مسرحي من أجل الإبداع الأردني، مؤكدة أن المسرح أبو الفنون وأنه مازال هناك إمكانيات كبيرة في الأردن.
ونوهت بالشراكات مع مسرح الشمس وبرنامجه من أجل الصالح العام ومشروع الإبداع الأردني والذي سيعود لمصلحة الوطن والإبداع والتجديد والمشروع التنويري النهضوي في الأردن.
وجرى خلال الاحتفال عرض مادة فلمية حول البرنامج التدريبي الذي شارك في التدريب فيه من الأردن مؤسس مسرح الشمس الدكتور عبد السلام قبيلات والمخرج والناقد المسرحي باسم دلقموني وسمر دودين وماهر قدورة ومن سوريا الفنانين أيمن زيدان وفايز قزق ومن مصر الدكتور سامح مهران.
والبرنامج الذي شارك فيه 16 متدربا ومتدربة جرى تخريجهم مساء اليوم جاء كذلك بدعم من وزارة الثقافة وزاد الفنون وحكمت للثقافة.
وتسلمت النجار درعا تكريميا من مسرح الشمس، كما سلمت بمصاحبة الرئيسة التنفيذية لمؤسسة شومان فلنتينا قسيسية الدروع التكريمية على المؤسسات الداعمة والمدربين والمشرفين التنفيذيين في البرنامج، كما سلمت الشهادات والدروع على الخريجين والخريجات.
وتلا الاحتفال عرض مسرحية "دائرة الطباشير" عن نص مسرحية "دائرة الطباشير القوقازية" للكاتب المسرحي الألماني برتولت بريخت، وهي نتاج البرنامج التدريبي لأكاديمية الشمس للفنون المسرحية، تحت إشراف وتدريب الفنان أيمن زيدان، والمدرب الرئيسي الدكتور قبيلات، وبدعم رئيس من مؤسسة عبد الحميد شومان، وكانت المسرحية قدمت عروضا في مدينتي عمان والزرقاء وبلدة
الفحيص. بترا
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