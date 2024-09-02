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رئيسا وزراء ماليزيا ونيوزيلندا يجددان الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

9/2/2024 5:18:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كوالا لمبور/PNN- جدد رئيسا وزراء ماليزيا أنور إبراهيم ونيوزيلندا كريستوفر لوكسون، الدعوة إلى لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف لوكسون في مؤتمر صحفي مشترك مع إبراهيم "نحن متحدان للغاية في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات لتنفيذ حل الدولتين".

وقال رئيس وزراء ماليزيا إن احتمالات وقف إطلاق النار لا تبدو مشجعة في الوقت الحاضر، مشيرا إلى غياب الالتزام من جانب الدول، خاصة الولايات المتحدة الاميركية، التي يمكنها ممارسة نفوذها لوقف الصراع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40738 مواطنا، وإصابة 94154 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

MENAFN02092024000205011050ID1108626052

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