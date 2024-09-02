رئيسا وزراء ماليزيا ونيوزيلندا يجددان الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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كوالا لمبور/PNN- جدد رئيسا وزراء ماليزيا أنور إبراهيم ونيوزيلندا كريستوفر لوكسون، الدعوة إلى لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف لوكسون في مؤتمر صحفي مشترك مع إبراهيم "نحن متحدان للغاية في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات لتنفيذ حل الدولتين".
وقال رئيس وزراء ماليزيا إن احتمالات وقف إطلاق النار لا تبدو مشجعة في الوقت الحاضر، مشيرا إلى غياب الالتزام من جانب الدول، خاصة الولايات المتحدة الاميركية، التي يمكنها ممارسة نفوذها لوقف الصراع.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40738 مواطنا، وإصابة 94154 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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