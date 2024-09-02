إسرائيل تطلب من مجلس الأمن الدولي إجراء مناقشة طارئة حول وضع الرهائن

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN -
وجه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون طلبا عاجلا إلى مجلس الأمن الدولي لإجراء مناقشة طارئة بشأن وضع الرهائن.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت(واي نت) اليوم الإثنين عن دانون قوله فى مناشدة رسمية إن”مقاومي حماس قتلوا ستة من الاسرى الاسرائيلين
قبل أيام قليلة، إن قتلهم ينبغى أن يصيب العالم بالصدمة”.
وقال دانون:”إننى أدعو مجلس الأمن إلى إجراء مناقشة طارئة لإدانة حماس، ومناقشة وضع الرهائن الذين لا يزالون فى الأسر فى غزة”.
وأضاف دانون في طلبه إلى مجلس الأمن:”من العار أن يمر أحد عشر شهرا على هجوم 7 أكتوبر الذي قتل فيه 1200 إسرائيلى، ولم يدن المجلس حماس أو يعرب عن قلقه إزاء مصير الرهائن”.
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