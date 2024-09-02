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إسرائيل تطلب من مجلس الأمن الدولي إجراء مناقشة طارئة حول وضع الرهائن

9/2/2024 5:18:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN -
وجه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون طلبا عاجلا إلى مجلس الأمن الدولي لإجراء مناقشة طارئة بشأن وضع الرهائن.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت(واي نت) اليوم الإثنين عن دانون قوله فى مناشدة رسمية إن”مقاومي حماس قتلوا ستة من الاسرى الاسرائيلين
قبل أيام قليلة، إن قتلهم ينبغى أن يصيب العالم بالصدمة”.

وقال دانون:”إننى أدعو مجلس الأمن إلى إجراء مناقشة طارئة لإدانة حماس، ومناقشة وضع الرهائن الذين لا يزالون فى الأسر فى غزة”.

وأضاف دانون في طلبه إلى مجلس الأمن:”من العار أن يمر أحد عشر شهرا على هجوم 7 أكتوبر الذي قتل فيه 1200 إسرائيلى، ولم يدن المجلس حماس أو يعرب عن قلقه إزاء مصير الرهائن”.

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