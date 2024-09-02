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الاحتلال يعتقل مواطنين من مدينة القدس ويغلق حاجز قلنديا

9/2/2024 5:18:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية، واعتقلت كلا من: محمود صلاح، وأحمد صلاح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا شمال القدس، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

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