الاحتلال يعتقل مواطنين من مدينة القدس ويغلق حاجز قلنديا
التاريخ
9/2/2024 5:18:54 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية، واعتقلت كلا من: محمود صلاح، وأحمد صلاح.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا شمال القدس، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
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