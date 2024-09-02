مستعمرون يضرمون النار بأراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس/PNN- أضرم مستعمرون، اليوم الإثنين، النار بأراضي في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس، إن مجموعة من المستعمرين أضرموا النار بحقول مزروعة بأشجار الزيتون قرب الخان على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستعمرون خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وسرقة 509 من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على 9 مركبات وجرارات وغيرها، واقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون في محافظات الخليل وسلفيت وبيت لحم ونابلس ورام الله.