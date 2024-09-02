غالانت يفشل بإقناع نتنياهو وسموتريتش بإعادة النظر بالقرار حول محور فيلادلفيا

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - يؤيد عدد ضئيل جدا من الوزراء الإسرائيليين التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق، بينهم الأمن، يوآف غالانت، بينما تؤيد أغلبية كبيرة من الوزراء موقف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يرفض أي اتفاق كهذا. ويتبين أن غالانت هو الوزير الوحيد في الكابينيت الاسرائيلي الذي يؤيد اتفاقا كهذا.

وتمحورت اجتماعات الكابينيت السياسي – الأمني الأخيرة، أمس ويوم الخميس الماضي، حول هذا الموضوع، وبرز خلالهما الخلاف بين وغالانت. وحسب هيئة البث العامة "كان 11"، اليوم الإثنين، فإن غالانت قال لنتنياهو خلال اجتماع للكابينيت إنه "حررتَ مقابل شخص واحد، غلعاد شاليط، 1027 مخربا، بضمنهم السنوار".

وأضافت "كان 11" أن انتقاد غالانت لموقف نتنياهو الرافض للتوصل إلى اتفاق جاء إثر إصرار نتنياهو على قضية محور فيلادلفيا، وبعد أن أجرى تصويتا في الكابينيت، ليلة الخميس – الجمعة الماضية، حول قرار يقضي بعدم انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا في إطار اتفاق تبادل أسرى، والذي أيده ثمانية وزراء وعارضه غالانت بينما امتنع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن التصويت.

وحسب "كان 11"، فإن طاقم المفاوضات الإسرائيلي ورؤساء الأجهزة الأمنية يعارضون قرار عدم سحب القوات من محور فيلادلفيا، إلا أن وزراء في الكابينيت هاجموا غالانت في أعقاب مطالبته بإعادة البحث في القرار، بادعاء أن هذا القرار يقرب إمكانية التوصل إلى اتفاق "لأنه يوضح لحماس أن عليها التنازل في موضوع محور فيلادلفيا، مثلما تنازلت في مطلبها بإنهاء الحرب".

وادعى نتنياهو أن أحداث 7 أكتوبر حدثت نتيجة أن محور فيلادلفيا لم يكن تحت سيطرة إسرائيل.

وأفادت القناة 12، اليوم، بأن غالانت حاول إقناع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بتأييد اتفاق تبادل أسرى، وسأله خلال جولة ميدانية مشتركة في جنوب اسرائيل"هل ستكون راضيا عن نفسك عندما تعلم أنه بإمكانك إنقاذ 30 شخصا على قيد الحياة لكنك لم تفعل ذلك بسبب محور فيلادلفيا الذي بالإمكان إعادة احتلاله بسهولة؟".

وطلب غالانت من سموتريتش ألا يضيف صعوبات سياسية قبل التوصل إلى تفاهمات حول اتفاق على الأقل، لكن سموتريتش قال إن "الاتفاق الذي تطرحونه يتخلى بشكل أكبر عن المخطوفين وهو بالأساس يمنح نصرا للسنوار، وهذا اتفاق استسلام".

وحسب القناة 12، فإن غالانت يحاول تجنيد أغلبية في الكابينيت تؤيد اتفاق تبادل أسرى، لكن يتوقع أن يفشل في ذلك وأن يمارس سموتريتش ضغوطا على نتنياهو كي لا يوافق على الاتفاق.



