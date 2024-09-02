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مصر تجدد رفضها للوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح

9/2/2024 5:18:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة / PNN - جددت مصر تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله، إن استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسعها إقليميا أمر في غاية الخطورة وينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة وتسعى لفرض واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها الداخلية.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانسحاب من محور فيلادلفيا الذي سيطرت عليه قوات الاحتلال في السابع من مايو/ أيار الماضي.

وقبل أيام، صادق مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.

ويعد المحور الذي يبلغ طوله نحو 14 كيلومترا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار المتعثرة.

وتطالب أحزاب المعارضة المصرية بتجميد اتفاقية السلام الموقعة عام 1979، والمعروفة بـ”اتفاقية كامب ديفيد”، بعد اختراق الاحتلال لها ونشر قوات في المحور الحدودي.

وتقسم اتفاقية السلام، شبه جزيرة سيناء إلى 3 مناطق، الأولى بجوار قناة السويس، مسموح فيها بتواجد 22 ألف جندي مصري و230 دبابة، والمنطقة“ب” وعرضها 109 كيلومترات ومسموح فيها بـ4 آلاف عسكري حرس حدود فقط، والمنطقة“ج” وعرضها 33 كيلومترا بجوار فلسطين، وغير مسموح فيها إلا بقوات الشرطة فقط، بالإضافة إلى بعض القوات المصرية التي سمحت بها إسرائيل لمكافحة الإرهاب.

في المقابل، تنص الاتفاقية على شريط حدودي من الجانب الآخر عرضه 3 كيلومترات، وقيدت وجود إسرائيل العسكري بـ4 آلاف عنصر حرس حدود فقط، ولا يجوز لإسرائيل وضع مدرعات في هذه المنطقة، ومحور فيلادلفيا يقع في هذا الشريط الحدودي.

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