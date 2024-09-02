4 أعوام على إقرار سوق الكربون الأردني.. هل ما يزال مجرد تصريحات فقط؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
عمان- بعد الإعلان في العام 2020 عن إطلاق المملكة لسوق الكربون، بقيت هذه الخطوة خارج حيز التنفيذ، واقتصرت على كونها مجرد تصريحات أطلقتها الحكومة.
وبرغم أن وزارة البيئة لم تعلن سبب عدم المضي قدما في إنشاء سوق للكربون، إلا أن مصادر مطلعة فيها تعزو هذا التأخير لـ"الانتظار إلى حين اتفاق الدول على البند الـ6 من اتفاقية باريس التي تركز على تطور أسواق الكربون"، وهي الأماكن التي يمكن فيها للدول والشركات والأفراد، تداول ما يُعرف بأرصدة انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
لكن دولا في المنطقة لم تحذُ حذو الأردن، إذ أعلنت مصر عن إطلاق أول سوق للكربون طوعيا في أفريقيا، لتحقيق الحياد الكربوني في العام الحالي، في وقت كانت أطلقت فيه: الإمارات وقطر أسواقا أخرى مشابهة.
وإنشاء سوق طوعي مشابه للتي أطلقها الأردن، وفق خبراء "يحتاج إلى إيجاد منهجية توضح الطرق التي تتم فيه عملية قياس الانبعاثات، وإصدار التقارير، وغيرها من العمليات غير المعقدة". وهذه الخطوة ضرورية، وفق تصريح خبراء حول هذا الأمر، في ضوء "أن بيع شركات خاصة عاملة في الطاقة المتجددة بالأردن، أرصدة الكربون وتداولها، ومن دون أي إطار تنظيمي يحكم هذه العملية من قبل الوزارة".
"الغد" حاولت التواصل مع وزير البيئة د. معاوية الردايدة أكثر من مرة هاتفيا، لمعرفة أين وصل العمل في إنشاء سوق للكربون في الأردن، لكنها لم تتمكن من الحصول على رد منه.
وكان البنك الدولي، صنف في آخر تقرير له حول سوق الكربون في الأردن، إلى جانب تشيلي وغانا وسنغافورة، أنها أفضل الدول النامية، من حيث توافر بنية تحتية رقمية متكاملة لدعم مشاركتها في أسواق الكربون الدولية.
وأكد الرئيس الإقليمي للمنطقة العربية في المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه د. محمد أبو زهرة، "أن هنالك نوعين من أسواق الكربون؛ أحدهما طوعي والثاني إجباري، إذ أنشأت دول أوروبية نظاما لتداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، للحد من الانبعاثات الكربونية وصولا إلى صفر كربوني، وتحقيقا لأهداف اتفاق باريس".
ولفت أبو زهرة، إلى "أن أسواق الامتثال، تتبع نظام الحد الأقصى والتجارة الذي يحدد لكل نوع من الصناعات، حجم نسبة الانبعاثات المسموح بأن تصدر عنها، وإذا تجاوزتها فإنها تدفع ضريبة".
وبموجب نظامي الحد الأقصى للكربون والتجارة، تضع الحكومة أو الهيئة التنظيمية، حداً للكمية الإجمالية للانبعاثات المسموح بها في فترة معينة، وغالباً ما يشار إليها باسم الحد الأقصى. ويقسم بعد ذلك، هذا الحد إلى بدلات فردية، يمثل كل منها كمية محددة من الانبعاثات، ويمكن شراء هذه البدلات أو بيعها أو تداولها بين الكيانات الخاضعة للحد الأقصى.
ولكن إذا قلت "نسبة الانبعاثات الكربونية عن الحد المسوح به، فسينال القائمون على الصناعات شهادات يسمح عبرها الاتجار بالكربون، والذي تطبقه نحو 50 دولة تقريباً"، بحسب أبو زهرة.
ويعد التداول عنصراً رئيساً في الحد الأقصى للكربون وأنظمة التجارة، فهو يسمح للكيانات التي خفضت انبعاثاتها إلى أقل من مخصصاتها، ببيع الفائض لمن يتجاوزون حدود مخصصاتهم، ما يخلق حافزاً مالياً لخفض الانبعاثات، إذ يمكن للكيانات الاستفادة من تقليل انبعاثاتها وبيع مخصصاتها، كما أنها تشجع على الابتكار وتطوير التكنولوجيات النظيفة، وفق تقرير لشركة "فاستركابيتال" العالمية.
وفي حال رغبت الأردن بإنشاء سوق للامتثال، وفق أبو زهرة، "فإن هنالك حاجة لوضع خطة تنظيمية مفصلة وواضحة، تعتمد على تحليل انبعاثات الكربون لكل قطاع، وتغدو المسؤوليات والمتطلبات مع تحديد تسعيرة الكربون، أو وفقا لربط الأسعار، وفق التداول، مثل نظام الاتحاد الأوروبي".
أما بشأن "الأسواق التطوعية والمعتمدة لدى كثير من الدول في العالم، فإنها لا تحتاج إلى وجود خطة تنظيمية مفصلة، بل هي عبارة عن منصة تُنشئها شركات خاصة"، تبعا له، لكن تلك الأسواق "تتطلب وجود منهجية توضح الطرق التي يجري فيها قياس الانبعاثات، وإصدار التقارير".
ولا يحتاج إنشاء أسواق للكربون برأيه "الانتظار لحين الاتفاق على البند الـ6 من اتفاق باريس خلال المفاوضات التي ستجرى في قمم المُناخ المقبلة، في ضوء أن دولا عملت على إنشائه".
ومن وجهة نظره فإن "انشاء أسواق طوعية من الأردن، تتسم بالسهولة مقارنة بسوق الامتثال الذي يتطلب خطة تنظيمية تفصيلية، لكنه لا يوجد عليه ضوابط تتعلق بحجم التجارة، وإن كان على مستوى الدولة أو المنطقة أو العالم".
ولكن وفق أبو زهرة "تعمل الإمارات والسعودية وأفريقيا حاليا، على تنسيق أسعار الكربون والتجارة، والمنهجية التي ستتبع على مستوى المنطقة"، أما بشأن الشفافية فأوضح "أن الأردن عليه اتباع الشفافية في إجراءات الإبلاغ والتحقق والرصد واضحة، ومنهجية شفافة".
وبين "أن أرصدة الكربون قد تغرق في كثير من الأحيان الأسواق، بحيث تفوق عدد المشترين، في وقت أن هنالك حديثا يجري تداوله حول الغسل الأخضر، والعد المزدوج لأرصدة الكربونية".
ويعرف العد المزدوج عالميا بأنه "إمكانية تسجيل أرصدة الكربون الطوعية في سجلات مختلفة، اعتمادا على الهيئة المعيارية لشهادة الائتمان التي أصدرت الائتمان؛ مما يؤدي لازدواج الحساب وعدم المساهمة بخفض الكربون".
وحسب الدراسات والتوقعات العالمية، فإن الطلب على الأسواق التطوعية سيزداد بحلول العام 2030 بنحو 15 ضعفا، ما سيساعد بتحريك سرعة تخفيض انبعاثات الكربون من الشركات، بخاصة مع العائد المالي المحقق من هذه الخطوة.
ومن بين النماذج التي يمكن تبنيها في الأردن، بحد قول أبو زهرة "ما تقوم به الإمارات حالياً من إنشاء لسوق تطوعي، لن يكون ملزماً للشركات، ولكن ستضع لوائح تنظم عمل هذا السوق، ليربط من بعد ذلك بالسوق المالي في أبو ظبي".
ونظّم العمل في أسواق تعويضات الكربون اتفاق "كيوتو"، الذي يعدّ خطوة تنفيذية لاتفاق الأمم المتحدة المبدئي بشأن المناخ الموقع في العام 1992، ودخل حيز التنفيذ في العام 2005.
وبرأي الأستاذ في كلية الهندسة بالجامعية الأردنية د. أحمد السلايمة، "فإن الأردن يمكن أن ينشئ سوقاً كربونياً إقليمياً، لما يتميز به من عمل على مستوى العمل المُناخي، وبالأخص بشأن خفض الانبعاثات، في ظل أن نسب الطاقة المتجددة لديه من مجمل الخليط الإجمالي للطاقة، تعد الأعلى بين عدة دول في المنطقة".
كما "أن المملكة تمتلك من الخبرات الفنية والهندسية البشرية، ما يؤهلها لاتخاذ مثل هذه الخطوة، ولكن ما ينقصنا هو التحقق والمراقبة والتقييم والإبلاغ، والتي تقع على مسؤولية وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والبيئة"، كما "أن بناء القدرات في مجال نظام القياس والرصد والإبلاغ والتحقق، يعد من الخطوات المهمة لدى الحديث عن أسواق الكربون" وفقه.
وبرأيه، "فإن ثمة عوائد اقتصادية يمكن أن يجنيها الأردن في حال إنشاء مثل هذه الأسواق لديه، من بينها جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية في العمل المُناخي".
ووفق تقارير للبنك الدولي فإن أسواق الكربون، تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للبلدان والشركات المجال، لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتشير التقديرات إلى أن تداول أرصدة الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية بمكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف - بما يصل لـ250 مليار دولار بحلول العام 2030.
وقد سبق للأردن وضع الإطار القانوني المتعلق بأسواق الكربون، لكنه ما يزال بانتظار اصدار رسمي، وفق رئيسة قسم التغير المناخي بالجمعية العلمية الملكية ربى عجور، إذ يجب أن يرافق العمل به، برأيها "رفع وعي المؤسسات التي ستنخرط في أسواق الكربون كافة، في ضوء أن شركات خاصة عاملة في الطاقة المتجددة بالأردن، تقوم بالتداول بأرصدة الكربون، ومن دون أي إطار تنظيمي يحكم هذه العملية".
لذلك، كان من الأجدى على "الحكومة وضع الإطار التنظيمي للتداول، تفادياً لأن يترك المجال مفتوحا ومن دون رقابة، لبيع أرصدة الكربون بهذه الصورة"، بحد قولها.
وبرغم "أن الأردن يمتلك الفرصة لإنشاء سوق كربون إقليمي، لكنه لا يمتلك القدرة على ذلك في ضوء عدم وضوح الرؤية بشأن هذا المجال، مع ضعف التخطيط والتنظيم الفني والاقتصادي اللذين يجب أن تقوم بهما الحكومة، وصولا لاتخاذ تلك الخطوة"، بحسبها.
وهنالك ثلاث آليات تساعد المجتمع الدولي على تحقيق التزاماته المناخية، والمضي قدما نحو الانخراط في سوق الكربون العالمي، وفق المادة الـ6 من اتفاق باريس.
وتعتمد الآلية الأولى على تعزيز التعاون التطوعي الدولي بين الدول الأطراف، بإنشاء نظام لحساب ما يسمى بـ"الأرصدة الكربونية"، والذي يمكن للدول الأطراف بيعها وشرائه.
وبموجب تلك المادة "إذا لم يتمكن بلد ما من تحقيق أهدافه المناخية، التي تندرج ضمن المساهمات المحددة وطنيا، يمكنه شراء التخفيضات الكربونية التي حققتها دولة أخرى، والتي بموجبها، فإنها الأخيرة ستحقق مكاسب مادية، بل وسيدفعها الأمر للوصول لأكبر قدر ممكن من نسب الخفض في انبعاثاتها الدفيئة، لكسب مزيد من الأموال.
وتركز الآلية الثانية، على تحديد أطر يمكن فيها التعامل ضمن سوق الكربون، عبر التعاون الدولي بين دول الأطراف من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى، والذي ينظم عمليات البيع والشراء للأرصدة الكربونية، ما سيمكن دولة ما أو شركة من أن تدفع أموالا لدولة أخرى، لإنشاء مشاريع مخفضة للانبعاثات وصديقة للبيئة.
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