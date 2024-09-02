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4 أعوام على إقرار سوق الكربون الأردني.. هل ما يزال مجرد تصريحات فقط؟

9/2/2024 5:18:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان- بعد الإعلان في العام 2020 عن إطلاق المملكة لسوق الكربون، بقيت هذه الخطوة خارج حيز التنفيذ، واقتصرت على كونها مجرد تصريحات أطلقتها الحكومة.
وبرغم أن وزارة البيئة لم تعلن سبب عدم المضي قدما في إنشاء سوق للكربون، إلا أن مصادر مطلعة فيها تعزو هذا التأخير لـ"الانتظار إلى حين اتفاق الدول على البند الـ6 من اتفاقية باريس التي تركز على تطور أسواق الكربون"، وهي الأماكن التي يمكن فيها للدول والشركات والأفراد، تداول ما يُعرف بأرصدة انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
لكن دولا في المنطقة لم تحذُ حذو الأردن، إذ أعلنت مصر عن إطلاق أول سوق للكربون طوعيا في أفريقيا، لتحقيق الحياد الكربوني في العام الحالي، في وقت كانت أطلقت فيه: الإمارات وقطر أسواقا أخرى مشابهة.
وإنشاء سوق طوعي مشابه للتي أطلقها الأردن، وفق خبراء "يحتاج إلى إيجاد منهجية توضح الطرق التي تتم فيه عملية قياس الانبعاثات، وإصدار التقارير، وغيرها من العمليات غير المعقدة". وهذه الخطوة ضرورية، وفق تصريح خبراء حول هذا الأمر، في ضوء "أن بيع شركات خاصة عاملة في الطاقة المتجددة بالأردن، أرصدة الكربون وتداولها، ومن دون أي إطار تنظيمي يحكم هذه العملية من قبل الوزارة".
"الغد" حاولت التواصل مع وزير البيئة د. معاوية الردايدة أكثر من مرة هاتفيا، لمعرفة أين وصل العمل في إنشاء سوق للكربون في الأردن، لكنها لم تتمكن من الحصول على رد منه.
وكان البنك الدولي، صنف في آخر تقرير له حول سوق الكربون في الأردن، إلى جانب تشيلي وغانا وسنغافورة، أنها أفضل الدول النامية، من حيث توافر بنية تحتية رقمية متكاملة لدعم مشاركتها في أسواق الكربون الدولية.
وأكد الرئيس الإقليمي للمنطقة العربية في المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه د. محمد أبو زهرة، "أن هنالك نوعين من أسواق الكربون؛ أحدهما طوعي والثاني إجباري، إذ أنشأت دول أوروبية نظاما لتداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، للحد من الانبعاثات الكربونية وصولا إلى صفر كربوني، وتحقيقا لأهداف اتفاق باريس".
ولفت أبو زهرة، إلى "أن أسواق الامتثال، تتبع نظام الحد الأقصى والتجارة الذي يحدد لكل نوع من الصناعات، حجم نسبة الانبعاثات المسموح بأن تصدر عنها، وإذا تجاوزتها فإنها تدفع ضريبة".
وبموجب نظامي الحد الأقصى للكربون والتجارة، تضع الحكومة أو الهيئة التنظيمية، حداً للكمية الإجمالية للانبعاثات المسموح بها في فترة معينة، وغالباً ما يشار إليها باسم الحد الأقصى. ويقسم بعد ذلك، هذا الحد إلى بدلات فردية، يمثل كل منها كمية محددة من الانبعاثات، ويمكن شراء هذه البدلات أو بيعها أو تداولها بين الكيانات الخاضعة للحد الأقصى.
ولكن إذا قلت "نسبة الانبعاثات الكربونية عن الحد المسوح به، فسينال القائمون على الصناعات شهادات يسمح عبرها الاتجار بالكربون، والذي تطبقه نحو 50 دولة تقريباً"، بحسب أبو زهرة.
ويعد التداول عنصراً رئيساً في الحد الأقصى للكربون وأنظمة التجارة، فهو يسمح للكيانات التي خفضت انبعاثاتها إلى أقل من مخصصاتها، ببيع الفائض لمن يتجاوزون حدود مخصصاتهم، ما يخلق حافزاً مالياً لخفض الانبعاثات، إذ يمكن للكيانات الاستفادة من تقليل انبعاثاتها وبيع مخصصاتها، كما أنها تشجع على الابتكار وتطوير التكنولوجيات النظيفة، وفق تقرير لشركة "فاستركابيتال" العالمية.
وفي حال رغبت الأردن بإنشاء سوق للامتثال، وفق أبو زهرة، "فإن هنالك حاجة لوضع خطة تنظيمية مفصلة وواضحة، تعتمد على تحليل انبعاثات الكربون لكل قطاع، وتغدو المسؤوليات والمتطلبات مع تحديد تسعيرة الكربون، أو وفقا لربط الأسعار، وفق التداول، مثل نظام الاتحاد الأوروبي".
أما بشأن "الأسواق التطوعية والمعتمدة لدى كثير من الدول في العالم، فإنها لا تحتاج إلى وجود خطة تنظيمية مفصلة، بل هي عبارة عن منصة تُنشئها شركات خاصة"، تبعا له، لكن تلك الأسواق "تتطلب وجود منهجية توضح الطرق التي يجري فيها قياس الانبعاثات، وإصدار التقارير".
ولا يحتاج إنشاء أسواق للكربون برأيه "الانتظار لحين الاتفاق على البند الـ6 من اتفاق باريس خلال المفاوضات التي ستجرى في قمم المُناخ المقبلة، في ضوء أن دولا عملت على إنشائه".
ومن وجهة نظره فإن "انشاء أسواق طوعية من الأردن، تتسم بالسهولة مقارنة بسوق الامتثال الذي يتطلب خطة تنظيمية تفصيلية، لكنه لا يوجد عليه ضوابط تتعلق بحجم التجارة، وإن كان على مستوى الدولة أو المنطقة أو العالم".
ولكن وفق أبو زهرة "تعمل الإمارات والسعودية وأفريقيا حاليا، على تنسيق أسعار الكربون والتجارة، والمنهجية التي ستتبع على مستوى المنطقة"، أما بشأن الشفافية فأوضح "أن الأردن عليه اتباع الشفافية في إجراءات الإبلاغ والتحقق والرصد واضحة، ومنهجية شفافة".
وبين "أن أرصدة الكربون قد تغرق في كثير من الأحيان الأسواق، بحيث تفوق عدد المشترين، في وقت أن هنالك حديثا يجري تداوله حول الغسل الأخضر، والعد المزدوج لأرصدة الكربونية".
ويعرف العد المزدوج عالميا بأنه "إمكانية تسجيل أرصدة الكربون الطوعية في سجلات مختلفة، اعتمادا على الهيئة المعيارية لشهادة الائتمان التي أصدرت الائتمان؛ مما يؤدي لازدواج الحساب وعدم المساهمة بخفض الكربون".
وحسب الدراسات والتوقعات العالمية، فإن الطلب على الأسواق التطوعية سيزداد بحلول العام 2030 بنحو 15 ضعفا، ما سيساعد بتحريك سرعة تخفيض انبعاثات الكربون من الشركات، بخاصة مع العائد المالي المحقق من هذه الخطوة.
ومن بين النماذج التي يمكن تبنيها في الأردن، بحد قول أبو زهرة "ما تقوم به الإمارات حالياً من إنشاء لسوق تطوعي، لن يكون ملزماً للشركات، ولكن ستضع لوائح تنظم عمل هذا السوق، ليربط من بعد ذلك بالسوق المالي في أبو ظبي".
ونظّم العمل في أسواق تعويضات الكربون اتفاق "كيوتو"، الذي يعدّ خطوة تنفيذية لاتفاق الأمم المتحدة المبدئي بشأن المناخ الموقع في العام 1992، ودخل حيز التنفيذ في العام 2005.
وبرأي الأستاذ في كلية الهندسة بالجامعية الأردنية د. أحمد السلايمة، "فإن الأردن يمكن أن ينشئ سوقاً كربونياً إقليمياً، لما يتميز به من عمل على مستوى العمل المُناخي، وبالأخص بشأن خفض الانبعاثات، في ظل أن نسب الطاقة المتجددة لديه من مجمل الخليط الإجمالي للطاقة، تعد الأعلى بين عدة دول في المنطقة".
كما "أن المملكة تمتلك من الخبرات الفنية والهندسية البشرية، ما يؤهلها لاتخاذ مثل هذه الخطوة، ولكن ما ينقصنا هو التحقق والمراقبة والتقييم والإبلاغ، والتي تقع على مسؤولية وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والبيئة"، كما "أن بناء القدرات في مجال نظام القياس والرصد والإبلاغ والتحقق، يعد من الخطوات المهمة لدى الحديث عن أسواق الكربون" وفقه.
وبرأيه، "فإن ثمة عوائد اقتصادية يمكن أن يجنيها الأردن في حال إنشاء مثل هذه الأسواق لديه، من بينها جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية في العمل المُناخي".
ووفق تقارير للبنك الدولي فإن أسواق الكربون، تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للبلدان والشركات المجال، لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتشير التقديرات إلى أن تداول أرصدة الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية بمكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف - بما يصل لـ250 مليار دولار بحلول العام 2030.
وقد سبق للأردن وضع الإطار القانوني المتعلق بأسواق الكربون، لكنه ما يزال بانتظار اصدار رسمي، وفق رئيسة قسم التغير المناخي بالجمعية العلمية الملكية ربى عجور، إذ يجب أن يرافق العمل به، برأيها "رفع وعي المؤسسات التي ستنخرط في أسواق الكربون كافة، في ضوء أن شركات خاصة عاملة في الطاقة المتجددة بالأردن، تقوم بالتداول بأرصدة الكربون، ومن دون أي إطار تنظيمي يحكم هذه العملية".
لذلك، كان من الأجدى على "الحكومة وضع الإطار التنظيمي للتداول، تفادياً لأن يترك المجال مفتوحا ومن دون رقابة، لبيع أرصدة الكربون بهذه الصورة"، بحد قولها.
وبرغم "أن الأردن يمتلك الفرصة لإنشاء سوق كربون إقليمي، لكنه لا يمتلك القدرة على ذلك في ضوء عدم وضوح الرؤية بشأن هذا المجال، مع ضعف التخطيط والتنظيم الفني والاقتصادي اللذين يجب أن تقوم بهما الحكومة، وصولا لاتخاذ تلك الخطوة"، بحسبها.
وهنالك ثلاث آليات تساعد المجتمع الدولي على تحقيق التزاماته المناخية، والمضي قدما نحو الانخراط في سوق الكربون العالمي، وفق المادة الـ6 من اتفاق باريس.
وتعتمد الآلية الأولى على تعزيز التعاون التطوعي الدولي بين الدول الأطراف، بإنشاء نظام لحساب ما يسمى بـ"الأرصدة الكربونية"، والذي يمكن للدول الأطراف بيعها وشرائه.
وبموجب تلك المادة "إذا لم يتمكن بلد ما من تحقيق أهدافه المناخية، التي تندرج ضمن المساهمات المحددة وطنيا، يمكنه شراء التخفيضات الكربونية التي حققتها دولة أخرى، والتي بموجبها، فإنها الأخيرة ستحقق مكاسب مادية، بل وسيدفعها الأمر للوصول لأكبر قدر ممكن من نسب الخفض في انبعاثاتها الدفيئة، لكسب مزيد من الأموال.
وتركز الآلية الثانية، على تحديد أطر يمكن فيها التعامل ضمن سوق الكربون، عبر التعاون الدولي بين دول الأطراف من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى، والذي ينظم عمليات البيع والشراء للأرصدة الكربونية، ما سيمكن دولة ما أو شركة من أن تدفع أموالا لدولة أخرى، لإنشاء مشاريع مخفضة للانبعاثات وصديقة للبيئة.

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