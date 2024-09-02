ماهر الطراونة يسلم أوراق إعتماده سفيرا فوق العادة للأردن في العراق



وبحسب بيان صحافي للخارجية العراقية ، اليوم الاثنين، عبر حسين عن تهانيه للسفير الطراونة بمناسبة تسلمه مهام عمله، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



بدوره، أكد السفير الطراونة ضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية.



وأكد البيان أن العلاقات بين العراق والأردن تاريخية ومتينة، تتجاوز الروابط الدبلوماسية لتشمل الروابط الجغرافية المشتركة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التفاعل الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على تشجيع الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري.



وأكد وزير الخارجية العراقي قرب عقد اجتماع مع نظيره

الأردني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما تم خلال اللقاء مناقشة التحديات المشتركة في المنطقة وتطوراتها، مع التركيز على التصعيد المستمر من قبل قوات الاحتلال في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية.



MENAFN02092024000072011014ID1108626044