الأردن والسعودية: ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تلقّى نائب رئيس
الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من
وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في إطار عملية التشاور
والتنسيق العربي المشترك إزاء تطورات الأوضاع في غزة.
وبحث الوزيران
التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي
ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وأكد الصفدي
وسمو الأمير فيصل استمرار التنسيق والتشاور في جهود وقف العدوان الإسرائيلي على
غزة وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام إلى القطاع، وحماية المنطقة من تبعات
العدوان، وخطر تدهور الأوضاع في المنطقة إلى حرب إقليمية.
MENAFN02092024000072011014ID1108626043
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.