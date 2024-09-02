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الأردن والسعودية: ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني

9/2/2024 5:18:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في إطار عملية التشاور والتنسيق العربي المشترك إزاء تطورات الأوضاع في غزة.
وبحث الوزيران التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد الصفدي وسمو الأمير فيصل استمرار التنسيق والتشاور في جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام إلى القطاع، وحماية المنطقة من تبعات العدوان، وخطر تدهور الأوضاع في المنطقة إلى حرب إقليمية.

MENAFN02092024000072011014ID1108626043

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