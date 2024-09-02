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ديوان المحاسبة ينظم ورشة تدريبية للرقابة الداخلية بالتعاون مع ارنست ويونغ-الأردن

9/2/2024 5:18:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - عقدت في ديوان المحاسبة الورشة التدريبية الأولى لمدققي ديوان المحاسبة حول "تقييم وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام" بالتعاون مع ارنست ويونغ-الأردن.


واكد الدكتور راضي الحمادين رئيس ديوان المحاسبة خلال افتتاح الورشة على ان اختيار موضوع تقييم وحدات الرقابة الداخلية له الأولوية الكبرى، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية للاهتمام بهذا الموضوع والذي يحظى بأهمية كبيرة نظراً لارتباطه بإصلاح القطاع العام، خاصة وان استراتيجية الديوان للأعوام 2024-2027، تولي أهمية قصوى لوحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الخاضعة للرقابة لتقوم بعملها وفق المعايير الدولية لتكون خط الدفاع الأول لتلك المؤسسات في المحافظة على أصولها وتجويد القرارات المؤسسية.


وأوضح الحمادين بأن الديوان سيقوم بتنفيذ مهمات تقييم لوحدات الرقابة الداخلية على مستوى وطني، وسيشعر الجميع بتحسن في أداء تلك الوحدات خلال العام القادم، من خلال تقديم نتائج التقييم الى تلك الجهات لمعالجة الثغرات الموجودة وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة بهذا المجال.


وقدم الحمادين الشكر الى ارنست ويونغ -الأردن، على تقديمها التدريب والخبرات التي تتمتع بها في هذا المجال. مؤكداً ان الديوان حريص على عقد الشراكات مع مؤسسات التدقيق والمحاسبة الدولية التي لها باع طويل في التدريب وتقديم الاستشارات وفق آخر المستجدات التي طرأت على المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية.


يشار الى ان الورشة يشارك بها نحو 45 مدققاً من كوادر الديوان، سيتلقون تدريباً حول تقييم وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام، والاطلاع على أفضل التجارب الدولية بهذا المجال.


يشار الى أن ديوان المحاسبة قد وقّع مؤخراً مذكرة تفاهم مع مؤسسة ارنست ويونغ-الأردن، اشتملت على تبادل الخبرات والاستشارات وعقد دورات تدريبيه بين الجانبين.

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