ديوان المحاسبة ينظم ورشة تدريبية للرقابة الداخلية بالتعاون مع ارنست ويونغ-الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - عقدت في ديوان المحاسبة الورشة التدريبية الأولى لمدققي ديوان المحاسبة حول "تقييم وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام" بالتعاون مع ارنست ويونغ-الأردن.
واكد الدكتور راضي الحمادين رئيس ديوان المحاسبة خلال افتتاح الورشة على ان اختيار موضوع تقييم وحدات الرقابة الداخلية له الأولوية الكبرى، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية للاهتمام بهذا الموضوع والذي يحظى بأهمية كبيرة نظراً لارتباطه بإصلاح القطاع العام، خاصة وان استراتيجية الديوان للأعوام 2024-2027، تولي أهمية قصوى لوحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الخاضعة للرقابة لتقوم بعملها وفق المعايير الدولية لتكون خط الدفاع الأول لتلك المؤسسات في المحافظة على أصولها وتجويد القرارات المؤسسية.
وأوضح الحمادين بأن الديوان سيقوم بتنفيذ مهمات تقييم لوحدات الرقابة الداخلية على مستوى وطني، وسيشعر الجميع بتحسن في أداء تلك الوحدات خلال العام القادم، من خلال تقديم نتائج التقييم الى تلك الجهات لمعالجة الثغرات الموجودة وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة بهذا المجال.
وقدم الحمادين الشكر الى ارنست ويونغ -الأردن، على تقديمها التدريب والخبرات التي تتمتع بها في هذا المجال. مؤكداً ان الديوان حريص على عقد الشراكات مع مؤسسات التدقيق والمحاسبة الدولية التي لها باع طويل في التدريب وتقديم الاستشارات وفق آخر المستجدات التي طرأت على المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية.
يشار الى ان الورشة يشارك بها نحو 45 مدققاً من كوادر الديوان، سيتلقون تدريباً حول تقييم وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام، والاطلاع على أفضل التجارب الدولية بهذا المجال.
يشار الى أن ديوان المحاسبة قد وقّع مؤخراً مذكرة تفاهم مع مؤسسة ارنست ويونغ-الأردن، اشتملت على تبادل الخبرات والاستشارات وعقد دورات تدريبيه بين الجانبين.
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