بدء إضراب عام في إسرائيل



ويشمل الإضراب المدارس والجامعات ومطار بن غوريون والمواصلات العامة وقطاعات اقتصادية واسعة.

وأعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت)، الإضراب العام، اليوم الاثنين، للمطالبة بصفقة تبادل فورية، لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين بقطاع غزة، في خطوة غير مسبوقة منذ بداية الحرب، وفق ما أفاد مراسل الحرة.



وقال أرنون بار دافيد، رئيس الاتحاد الذي يعد أبرز نقابة عمالية في إسرائيل، في مؤتمر صحفي الأحد "علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن (...) توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، غدا الساعة السادسة صباحا (03:00 ت غ) سيعم الإضراب الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله".



وبحسب رئيس الاتحاد "ستتوقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون (في تل أبيب) اعتبارا من الثامنة صباحا (05:00 ت غ)".



وأضاف "نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، وهو اتفاق أكثر أهمية من أي شيء آخر (..)".



واتهم بار دافيد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بعرقلة صفقة إطلاق سراح الرهائن، لأسباب سياسية، مطالباً بعودة حياة الإسرائيليين إلى طبيعتها من خلال هذه الصفقة.



وتشمل نقابة العمال أغلب المرافق الحيوية في إسرائيل، مثل المواصلات العامة والمطارات ودوائر الموظفين الحكوميين وغيرهم، مما يعني إحداث شلل في البلاد، وفرض ضغوط على الحكومة.



وتشهد إسرائيل تحركات وتطورات متسارعة بعد إعلان الجيش، الأحد، استعادة جثث 6 رهائن من نفق في رفح.



ودعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين "الجمهور للانضمام إلى تظاهرة حاشدة للمطالبة بوقف كامل للأنشطة في البلاد والتنفيذ الفوري لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن".



وقال المنتدى في بيان الأحد، "لولا التأخير والتخريب والأعذار، لكان أولئك الذين علمنا بوفاتهم صباح الأحد، على قيد الحياة على الأرجح".



وبدوره، حضّ زعيم المعارضة، يائير لابيد، على "الإضراب العام".



وتظاهرت مجموعات كبيرة من الاسرائيليين، الأحد، في كل من محيط المقرات الحكومية في القدس ومحيط وزارة الأمن في تل أبيب، وذلك للمطالبة بصفقة تبادل فورية.-(وكالات)