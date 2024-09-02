بدء إضراب عام في إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأ إضراب عام في إسرائيل، اليوم الاثنين، تضامنا مع ذوي الأسرى المحتجزين في غزة ورفضا لعرقلة نتنياهو إبرام صفقة.
ويشمل الإضراب المدارس والجامعات ومطار بن غوريون والمواصلات العامة وقطاعات اقتصادية واسعة.
وأعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت)، الإضراب العام، اليوم الاثنين، للمطالبة بصفقة تبادل فورية، لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين بقطاع غزة، في خطوة غير مسبوقة منذ بداية الحرب، وفق ما أفاد مراسل الحرة.
وقال أرنون بار دافيد، رئيس الاتحاد الذي يعد أبرز نقابة عمالية في إسرائيل، في مؤتمر صحفي الأحد "علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن (...) توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، غدا الساعة السادسة صباحا (03:00 ت غ) سيعم الإضراب الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله".
وبحسب رئيس الاتحاد "ستتوقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون (في تل أبيب) اعتبارا من الثامنة صباحا (05:00 ت غ)".
وأضاف "نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، وهو اتفاق أكثر أهمية من أي شيء آخر (..)".
واتهم بار دافيد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بعرقلة صفقة إطلاق سراح الرهائن، لأسباب سياسية، مطالباً بعودة حياة الإسرائيليين إلى طبيعتها من خلال هذه الصفقة.
وتشمل نقابة العمال أغلب المرافق الحيوية في إسرائيل، مثل المواصلات العامة والمطارات ودوائر الموظفين الحكوميين وغيرهم، مما يعني إحداث شلل في البلاد، وفرض ضغوط على الحكومة.
وتشهد إسرائيل تحركات وتطورات متسارعة بعد إعلان الجيش، الأحد، استعادة جثث 6 رهائن من نفق في رفح.
ودعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين "الجمهور للانضمام إلى تظاهرة حاشدة للمطالبة بوقف كامل للأنشطة في البلاد والتنفيذ الفوري لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن".
وقال المنتدى في بيان الأحد، "لولا التأخير والتخريب والأعذار، لكان أولئك الذين علمنا بوفاتهم صباح الأحد، على قيد الحياة على الأرجح".
وبدوره، حضّ زعيم المعارضة، يائير لابيد، على "الإضراب العام".
وتظاهرت مجموعات كبيرة من الاسرائيليين، الأحد، في كل من محيط المقرات الحكومية في القدس ومحيط وزارة الأمن في تل أبيب، وذلك للمطالبة بصفقة تبادل فورية.-(وكالات)
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