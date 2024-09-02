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هيئة بريطانية: سفينة تجارية تتعرض لهجوم غرب اليمن

9/2/2024 5:18:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في مذكرة استرشادية في وقت مبكر اليوم الاثنين، إن سفينة تجارية في البحر الأحمر تعرضت لهجوم بمقذوفين مجهولين على بعد 70 ميلا بحريا شمال غربي الصليف بمحافظة الحديدة اليمنية.


وأضافت الهيئة أنه يجري تقييم الأضرار وأن انفجارا ثالثا وقع على مقربة من السفينة، لكن لم تقع إصابات على متنها.


وأشارت الهيئة إلى أن السفينة تبحر نحو الميناء التالي، من دون أن تسميه.


وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وصولا إلى البحر المتوسط.


ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.


ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.-(الجزيرة)

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