استشهاد معتقل فلسطيني بعد تعرضه للتعذيب في سجون الاحتلال



وقال مدير جنين الحكومي وسام بكر، إن الشهيد وصل مكبل اليدين وتبين وجود آثار تعذيب على جسده بعد معاينة جثمانه، مضيفا أنه بعد معاينة جثمان الشهيد، ظهرت علامات ضرب على أماكن متفرقه من جسده، وهو ما يؤكد تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال.



وأكدت عائلة الشهيد، أن الشهيد عابد لم يكن يعاني من أمراض خطيرة أو مشاكل صحية، وأنه اعتقل بصحة جيدة.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها استلمت جثمان الشهيد من حاجز سالم العسكري، وباستشهاده فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلن عنهم بعد تاريخ السابع من تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 25 شهيدا، وهم المعلن عنهم فقط والمعروفة هوياتهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء بين صفوف المعتقلين الذين ارتقوا في السجون والمعسكرات، ولا يوجد رقم نهائي ودقيق لأعدادهم حتى اليوم، عدا عن معتقلين تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية.-(بترا)