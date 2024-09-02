لوموند: إدارة بايدن مفصولة عن الواقع وترفض الاعتراف بالطريق المسدود لإستراتيجيتها تجاه إسرائيل



وأشارت الصحيفة إلى أن والدي الرهينة الأمريكي، الذي عُثر على جثته مع خمس جثث أخرى يوم الأحد في غزة، عندما تحدثا أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو في 21 أغسطس/ آب المنصرم، كان ابنهما البالغ من العمر 23 عاماً، والذي اختطفته حماس، ما يزال على قيد الحياة. وعثر الجيش الإسرائيلي على جثته في نفق بمدينة مدينة رفح. وقد قُتل بالرصاص من مسافة قريبة على يد مقاتلي حماس، بحسب الدولة العبرية، وكذلك خمسة رهائن آخرين.



وتابعت“لوموند” القول إنه نظرا للدور العلني الذي لعبه والداه جون وراشيل في التعبئة لصالح الرهائن واتصالاتهم المتعددة مع المسؤولين الأمريكيين، كانت المشاعر التي أثيرت قوية في واشنطن. ويتفاقم حداد هذه العائلة بسبب الشعور بأن الوقت ينفد لإنقاذ الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة.



ومع ذلك، يرفض المسؤولون الأمريكيون التعبير عن المأزق الحالي بالكلمات، كما يفعل جزء من الإسرائيليين الغاضبين من حكومتهم. قبل وقت قصير من منتصف ليل السبت، نشر جو بايدن ثم كامالا هاريس بيانا صحفيا، وقال الرئيس إنه“مدمر ومصدوم ومنكسر القلب”، مضيفا أن“قادة حماس سيدفعون ثمن هذه الجرائم”، في إشارة إلى يحيى السنوار، زعيم الحركة الذي لا يمكن تعقبه.

من جهتها، شدد هاريس على أنه يجب“القضاء على هذه المنظمة الإرهابية الشريرة”، معتبرة“أن حماس لا تستطيع السيطرة على غزة”. وهي تصريحات مستعارة من لغة اليمين الإسرائيلي منذ أحد عشر شهرا، والتي لا تتوافق مع التحليلات العملياتية للجيش نفسه، الذي لا يريد البقاء في الأراضي الفلسطينية المدمرة.



التناقض مع الواقع



ومضت“لوموند” قائلة إنه في الأشهر الأخيرة، أدلت هاريس بتصريحات أكثر تعاطفا من جو بايدن تجاه المدنيين في غزة. ولكنها قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، لا تريد أن تعرض نفسها للاشتباه بأنها قد تدير ظهرها لإسرائيل، على الرغم من التعبئة والانتقادات من جانب قسم من الشباب الديمقراطي في العديد من الولايات الرئيسية، مثل ويسكونسن أو ميشيغان.



وفي يوم السبت، لم تشر هاريس بشكل صريح إلى الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الإدارة على مدى عدة أشهر، من أجل وقف إطلاق النار في غزة. ومن شأن ذلك أن يتيح إمكانية الحصول على إطلاق سراح الرهائن مقابل انسحاب عسكري إسرائيلي، وإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين. وفي منتصف أغسطس/ آب، قال جو بايدن إنه“متفائل” بشأن الانتهاء الوشيك للمفاوضات.

وقد تم الإدلاء بمثل هذه التعليقات بالفعل في الأشهر السابقة، دون أن تكون لها عواقب، مما أدى إلى التقليل من قيمة المصداقية الأمريكية. واليوم الاثنين، كان من المقرر أن يجمع جو بايدن فريقه من المفاوضين في البيت الأبيض لصياغة عرض نهائي في الأيام المقبلة.

ولم يتغير منظور الإدارة الأمريكية: فهناك طريق واحد ممكن للخروج من الأزمة، وهو التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وحماس، بوساطة مشتركة من مصر وقطر والولايات المتحدة. ولكن ضعف هذا المنظور أصبح واضحا على نحو متزايد. ويبدو أنها تتجاهل عدم اهتمام كل من بنيامين نتنياهو ويحيى السنوار بالتوصل إلى نتيجة، بحسابات مختلفة.



ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من تضاعف الرحلات الدبلوماسية المكوكية خلال الأشهر الستة الماضية (خاصة من رئيس وكالة المخابرات المركزية، بيل بيرنز، والمستشار الخاص بريت ماكغورك، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن) والنسخ المتعاقبة من الاتفاق، تبدو إدارة بايدن خارجة عن الواقع، تقول“لوموند”.



العجز الأمريكي



اعتبرت الصحيفة الفرنسية أن الواقع السياسي الإسرائيلي، قبل كل شيء، هو واقع ائتلاف يهيمن عليه اليمين الكاره للأجانب، تحت قيادة رئيس وزراء متمسك بالسلطة، والذي لا يبدو أنه يجعل الرهائن أولوية. ثم حقيقة جرائم الحرب الهائلة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة. وأخيراً، حقيقة استراتيجية التحفيز البحتة في المفاوضات.



منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تم تلخيص خط بايدن في الدعم غير المشروط لإسرائيل، وخاصة لتجنب صراع إقليمي، ورهان واحد محفوف بالمخاطر وفاشل على نجاح هذه المفاوضات. وقد واصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إساءة استخدام هذا الالتزام العسكري والسياسي. والتسريبات المنتظمة التي ينظمها البيت الأبيض في الصحافة حول اللقاءات بين الزعيمين -والتي تصور جو بايدن غاضبا من حسابات نتنياهو- كشفت في الواقع عن عجزه، بل كانت شكلا من أشكال إذلال الأمريكيين، وفق“لوموند”.



مراراً وتكراراً، تم تجاهل الخطوط الحمراء المفترضة التي وضعها البيت الأبيض. على سبيل المثال: قرر بنيامين نتنياهو، خلافاً لنصيحة وزير دفاعه، أن يبقى الجيش الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا على طول الحدود المصرية. ومع ذلك، لم يندد أي مسؤول أمريكي علناً بهذا التحول، الذي يعرض للخطر أي نتيجة إيجابية للمفاوضات.-(وكالات)