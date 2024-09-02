تحت النار.. تحديات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة



والإقبال الكثيف على مراكز التطعيم جاء تحت تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، مع تواصل الغارات الجوية وعمليات إطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.



وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأحد، انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظة الوسطى، على أن تمتد لكافة مناطق القطاع خلال الأيام القادمة.



وقالت الوكالة عبر منصة إكس إن "المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لمن هم دون سن العاشرة انطلقت في المناطق الوسطى لقطاع غزة".



وأضافت: "حملة التطعيم في سباق مع الزمن للوصول إلى (تحصين) 640 ألف طفل في القطاع خلال الأيام القادمة".



كما نشرت "الأونروا" خارطة توضح الأماكن التي يجب أن يتوجه إليها المواطنون بالمحافظة الوسطى للحصول على التطعيمات.



كيف تجري عملية التطعيم؟



يقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، إن "حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال انطلقت في ظل ظروف صعبة بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة".



ويضيف الثوابتة في تصريح لمراسل الأناضول أن "الحملة تُشرف عليها وزارة الصحة الفلسطينية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأونروا، وتهدف إلى تطعيم نحو 640 ألف طفل تراوح أعمارهم بين يوم و10 سنوات، وهو ما يمثل أكثر من 95 بالمئة من الفئة المستهدفة".



وأوضح أنه إضافة إلى المراكز والعيادات والنقاط الطبية التي تم الإعلان عنها لتلقي التطعيم فيها فإن فرقا ميدانية ستجوب كذلك كافة محافظات وأحياء ومخيمات القطاع لتطعيم الأطفال هناك لضمان وصول اللقاح إلى جميع الأطفال ضمن الفئة المستهدفة.



إحصائيات وجدول زمني



ووفق مديرة الإعلام في "الأونروا" بقطاع غزة إيناس حمدان، فإن عملية التطعيم تجري من خلال 10 مراكز صحية لا تزال تقدم خدماتها في قطاع غزة، إضافة إلى 100 نقطة طبية تم توزيعها على أنحاء القطاع.



وذكرت حمدان لمراسل الأناضول أن العملية يشارك فيها 1100 شخص ضمن طاقم طبي يعمل في "الأونروا" وبالشراكة مع منظمتي الصحة العالمية و"اليونيسف".



وأضافت: "حملة التطعيم ستستمر 3 أيام في كل محافظة من محافظات قطاع غزة، مع وجود يوم رابع إضافي للتأكد من إنجاز المهام وتطعيم أكبر عدد ممكن من الأطفال".



ويبدأ عمل مراكز التطعيم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، حيث يصطف الأطفال مع ذويهم في طوابير منظمة أمام المراكز والنقاط الطبية ويحصل كل طفل على نقطتين من اللقاح في فمه.



وحسب وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، فإن حملة التطعيم بعد أن تنتهي من المحافظة الوسطى ستنتقل إلى مدينة خان يونس (جنوب) ثم مدينة غزة ومحافظة الشمال على أن تنتهي في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.



وذكرت الوزارة في بيان سابق، أنه تم تجهيز العيادات والمراكز الصحية لاستقبال أكثر من 160 ألف طفل يومياً بالمحافظة الوسطى وحدها.



والخميس، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، إن إن كل طفل سيحصل على قطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع الثاني.



وأوضح بيبركورن في تصريحات عن بعد للصحفيين في نيويورك، إن "أكثر من 640 ألف طفل تحت سن العاشرة مستهدفين من حملة التطعيم".



وأشار المسؤول الأممي الذي تحدث من دير البلح قطاع غزة، إنه "تم تسليم 1.26 مليون جرعة من اللقاحات و500 من حاملات اللقاحات إلى غزة"، مشيرا إلى أن 400 ألف جرعة أخرى ستصل غزة أيضا قريباً.



ولفت إلى أنه تم تدريب أكثر من 2180 عاملا صحيا وعامل توعية مجتمعية وعاملا في مجال التوعية، على توفير التطعيم.



وشدد على أنه من المهم أن تصل نسبة التغطية التي توفرها الحملة إلى 90 بالمئة "لوقف تفشي المرض في غزة، ومنع انتشاره على المستوى الدولي".



كيف وصلت اللقاحات؟



ووفق مديرة الإعلام في الأونروا بغزة، فإن "اليونيسف" أدخلت اللقاحات قبل نحو 5 أيام عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.



وذكرت حمدان أنه تم توزيع اللقاحات على مراكز ومعامل صحية في قطاع غزة لحفظها بدرجة تبريد معينة من أجل سلامتها.



ويتم توزيع اللقاحات بأعداد مناسبة عبر حافظات خاصة في وقت مبكر من صباح كل يوم على النقاط الطبية والعيادات بأنحاء المحافظة التي تجري فيها الحملة لتطعيم الأطفال، وفق مصدر طبي فلسطيني.



تحديان



وتبين حمدان أن التحديان الأساسيان أمام حملة التطعيم هما استمرار الحرب الإسرائيلية وصعوبة الظروف الأمنية، والحفاظ على سلسلة التبريد لضمان عدم تلف اللقاحات بسبب انقطاع الكهرباء.



وتقول: "اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية عملتا على معالجة التحدي الثاني بإدخال كمية كافية من اللقاحات والمعدات اللازمة لحفظها في أماكن تم اختيارها بعناية".



وفيما يتعلق بالتحدي الأول؛ فإن حمدان تأمل أن تثمر فترات الهدوء الإنسانية في إنجاح الحملة والوصول إلى كافة الأطفال في جميع مناطق قطاع غزة.



وتضيف: "منظمة الصحة العالمية أعلنت الشهر الماضي اكتشاف أول إصابة بشلل الأطفال لطفل يبلغ 10 أشهر، وكون هذا المرض معدٍ وينتشر بسرعة كان لزاماً على الأونروا وشركائها تنفيذ الحملة وإيصال اللقاحات لأطفال غزة بأسرع وقت ممكن".

ولم يشهد قطاع غزة حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال منذ 25 عاماً، وفق حمدان التي استدركت: "لكن للأسف ومع ظروف الحرب المزرية وبدء انتشار الأوبئة ظهرت الحاجة مجدداً لتنظيم حملة على مستوى قطاع غزة لتطعيم كافة الأطفال".



بيئة خصبة للمرض



وحول سبب توافر بيئة خصبة لانتشار المرض، يقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إن "الاحتلال الإسرائيلي تسبب في ذلك بعد أن خلق أزمات صحية وبيئية جعلت القطاع الساحلي المحاصر مهيئا لانتشار المرض الخطير ولغيره من الأوبئة الأخرى".



وتعمدت إسرائيل تدمير شبكات المياه والصرف الصحي ومنعت عمليات جمع وترحيل النفايات، ما تسبب بتكدس مئات آلاف الأطنان القمامة بين النازحين، وفرض واقع بيئي خطير، وفق الثوابتة.



ويشير إلى تعمد إسرائيل استهداف الآليات التابعة للبلديات، وسيطرتها على مكبَّات النفايات، ومنع أيٍ من طواقم البلديات من الوصول إلى تلك المكبات، لتعميق الأزمات الصحية والبيئية.



وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الاناضول)