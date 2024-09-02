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بعد ثلاث مباريات صامتة.. مبابي ينهي جفافه التهديفي في «الليغا» بثنائية رائعة

9/2/2024 5:18:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد إنه تنفس الصعداء بعد تسجيل أول أهدافه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، بعدما خرج خالي الوفاض من أول ثلاث مباريات في المسابقة.

وأحرز قائد ريال مدريد هدفين في الشوط الثاني ليمنح حامل اللقب فوزا صعبا 2-صفر على ريال بيتيس هو الثاني في أربع مباريات هذا الموسم بالدوري.

وقال مبابي لمنصة (دازون) "أنا سعيد منذ وصلت إلى هنا. شعرت بحب الناس هنا، حتى عندما لم أسجل، وهو ما استمر لثلاث مباريات. بالنسبة للبعض قد لا يبدو هذا كثيرا، لكن بالنسبة لي فإنه كثير.

"لكن في تلك الأثناء دائما ما كان النادي وزملائي والجماهير معي. يمنحوني الثقة لتسجيل الأهداف لهذا النادي".

وبعد التعادل المخيب 1-1 مع لاس بالماس وفي غياب لاعب الوسط جود بلينجهام للإصابة، جاءت بداية ريال مدريد أمام بيتيس بطيئة ورغم سيطرته على الكرة فإنه لم يتمكن من تهديد مرمى المنافس.

وتمكن ريال مدريد أخيرا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 67 عندما سجل مبابي هدفا من مسافة قريبة، قبل ثماني دقائق من الهدف الثاني الذي جاء من ركلة جزاء.

وقال مبابي "إنها لحظة رائعة. كنت أتطلع حقيقة للتسجيل في هذا الملعب الأسطوري، الأفضل في العالم.

"لكن الأهم هو الفوز. كان علينا الفوز بعد لاس بالماس، رغم أننا واجهنا مباراة صعبة، كما هو الحال أمام كل المنافسين هنا. لكننا ريال مدريد. وفزنا في النهاية".

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