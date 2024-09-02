صلاح يلمح لرحيله.. وسلوت يصرح: نتمنى بقاءه في ليفربول لأطول فترة

يرغب آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الاستمتاع بموهبة النجم الدولي المصري محمد صلاح لأطول فترة ممكنة، لاسيما بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد.

وسجل صلاح هدفا وصنع هدفين آخرين خلال فوز ليفربول 3 / صفر على مضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة المرحلة الثالثة لبطولة الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويقضي صلاح /32 عاما/ موسمه الأخير من عقده الحالي مع ليفربول واعترف بعد اللقاء أنه تعامل مع الأمر باعتباره ظهوره الأخير في ملعب (أولد ترافورد).

وصنع صلاح هدفين لزميله الكولومبي لويس دياز، فيما أحرز الهدف الثالث لليفربول، ليقوده لتحقيق فوزه الثالث في البطولة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وقال صلاح في حديثه لشبكة (سكاي سبورتس) بعد المباراة: "كنت آتي إلى المباراة، وقلت (انظر، ربما تكون هذه هي المرة الأخيرة). لم يتحدث معي أحد في النادي بعد بشأن العقود، لذا قلت لنفسي، (حسنًا، سألعب موسمي الأخير وأرى في نهاية الموسم)".

وعند سؤاله بشأن تصريحات صلاح، قال سلوت: "هناك الكثير من كلمة (إذا). في هذه اللحظة هو واحد منا وأنا سعيد حقا بكونه أحد نجوم الفريق. لقد لعب بشكل جيد حقا. لا أتحدث عن عقود اللاعبين، ولكن يمكنني التحدث لساعات عن كيفية لعب محمد اليوم".

وتحدث سلوت عن مواجهة مانشستر يونايتد، حيث قال "كل ما تريد رؤيته كمدرب رأيته في هذه المباراة. لقد كانت هناك لحظات صعبة بالنسبة لنا، بدأ يونايتد بشكل جيد حقا، ولكن بعد ذلك ألغى الحكم هدفًا لنا ولم يكن هناك رد فعل سلبي".

وأكد سلوت في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "واصلنا اللعب، وسجلنا ثلاثة أهداف، وكان بإمكاننا إحراز المزيد، كما قام أليسون بتصديين مهمين وكان معدل العمل جيدا بشكل لا يصدق بدون الكرة وهذا ما جعل اليوم إيجابيا للغاية".