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أبوظبي للزوارق السريعة يحرز لقب الجولة الـ4 لمونديال الفورمولا 2 ويتصدر الترتيب العام

9/2/2024 5:18:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت زوارق نادي أبوظبي البحري، المركزين الأول والثاني، في منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا 2، التي أقيمت أمس في مدينة سان نازارو الإيطالية.

وحلق راشد القمزي، على زورق "أبوظبي 1" في الصدارة، بينما حل زميله منصور المنصوري، على زورق" أبوظبي 36" في المركز الثاني في إنجاز إماراتي رياضي كبير، واحتلت السويدية ماتيلدا وايبيرج المركز الثالث.

وعلى ضوء تلك النتائج، عاد فريق أبوظبي لصدارة الترتيب العام مجدداً حيث انفرد راشد القمزي بالقمة برصيد 52 نقطة، وتلته ثانية ماتيلدا وايبيرج في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، في حين تراجع الليتواني ادجراس ريابكو للمركز الثالث برصيد 43 نقطة، وصعد منصور المنصوري إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وتتبقى جولتان في المسابقة العالمية من المقرر لهما،أن تقاما في البرتغال خلال سبتمبر الجاري، وفي حال محافظة فريق أبوظبي على الصدارة سيحتفظ باللقب الذي حصده في الموسم الماضي ويعزز مكانته المرموقة على المستوى العالمي.

وهنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية أبطال فريق أبوظبي على الإنجاز، مشيراً إلى أن تفوق القمزي والمنصوري لم يأت من فراغ في ظل المنافسة الشرسة بين أقوى المصنفين في العالم، وأن العودة إلى الصدارة ستكون حافزاً قوياً للفريق في الجولتين المقبلتين لإنهاء بطولة العالم في الصدارة والاحتفاظ باللقب.

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