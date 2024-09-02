جولة كأس النخبة الآسيوية.. من العين إلى الرياض عبر 12 دولة

كشف الاتحاد الآسيوي عن أولى الحملات الترويجية للنسخة المحدثة لأكبر بطولات الأندية الآسيوية والتي تنطلق هذا العام تحت مسمى كأس أبطال آسيا للنخبة حيث تعتبر امتدادا لدوري أبطال آسيا وكأس الأندية الآسيوية ابطال والتي انطلقت منذ عام 1967.

وستتاح لعشاق في آسيا فرصة مثيرة للتعرف عن قرب على كأس دوري أبطال آسيا الجديد عندما يشق طريقه عبر القارة خلال موسم 2025/2024.

وأكد الاتحاد القاري عبر موقعه على الإنترنت أنه من المقرر أن تنطلق الكأس الأصلية في زيارة إلى كل من الاتحادات الأعضاء الـ 12 المشاركة في مسابقة الأندية الآسيوية للرجال، حيث تم تحديد موطن بطل النسخة الأخيرة من البطولة نادي العين الإماراتي كمحطة أولى في اليوم الافتتاحي لمرحلة الدوري، يوم الإثنين 16 سبتمبر.

وستتميز كل مباراة لاحقة في مرحلة الدوري بوجهة مختلفة، إلى جانب وجهتين أخريين في دور الستة عشر، حيث تسافر الكأس عبر أستراليا والصين والعراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وقطر وتايلاند وأوزبكستان قبل الوصول إلى العاصمة السعودية الرياض للبقاء طوال مدة المرحلة النهائية التي تتوج بالمباراة الحاسمة المهمة للغاية في 4 مايو 2025.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن الجماهير ستتاح لها زيارة الكأس ورؤية الجائزة المبهرة والتقاط الصور معها، بعد أن تم الكشف عنها خلال قرعة مرحلة الدوري الشهر الماضي، حيث يتصدر أفضل 24 ناديا في آسيا المشهد للمواجهات المتوقعة للغاية.

كما سيتمكن المشجعون من مشاهدة الكؤوس الجديدة لكل من دوري أبطال آسيا للسيدات ودوري أبطال آسيا الثانية، والتي سيتم عرضها خلال اليوم الافتتاحي لكل بطولة - يومي 2 و3 أكتوبر في ووهان في الصين، والتي ستحتضن المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات.

وسيقام العرض الثاني في مدينة هيروشيما اليابانية حيث يفتتح سانفريتشي هيروشيما الياباني مشواره في المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا الثانية ضد كايا إف سي إيلويلو من الفلبين في 19 سبتمبر.