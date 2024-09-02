الإمارات للدراجات يتصدر التصنيف العام ويحتفظ بلقب طواف رينيوي

حقق تيم ويلينز سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، فوزاً مستحقاً أمس الأحد، في طواف رينيوي للمرة الثانية بعد 12 شهراً.

وأدار الدراج البلجيكي المخضرم استراتيجيته بمهارة، بفضل مساعدة زملائه في الفريق، ليظهر مهارة فائقة في الصعود النهائي المرصوف بالحصى على مسار موار اف جيراردسبرغن.

وقال ويلينز:“ كان فوزاً مهماً أمس، فمنذ بداية الأسبوع، كنا نعلم أن سباق الزمن والمرحلة الرئيسية حاسمتين، لذا قمنا بتخطيط استراتيجيتنا بناءً على ذلك. طوال الأسبوع كنت أشعر بحالة جيدة، وكنت واثقًا من قدرتي على تقديم أداء جيد . الفريق قام بعمل ممتاز في المقدمة نحو الصعود النهائي على طريق موار. كان من المثالي أن أكون في المقدمة مع دي ليه، مما ساعدنا في تقسيم المرحلة والتصنيف العام. أنا فخور بهذا الإنجاز الكبير.”

التصنيف العام لطواف رينيوي

1 - تيم ويلينز (فريق الإمارات) 16:03:28 ساعة.

2 - أليك سيغارت (فريق لوتو ديستني) +40 ثانية.

3 - بير ستراند هاجينيس (فريق فيسما ليس ايه بايك) +42 ثانية.