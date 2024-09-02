Monday, 02 September 2024 01:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات للدراجات يتصدر التصنيف العام ويحتفظ بلقب طواف رينيوي

9/2/2024 5:18:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق تيم ويلينز سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، فوزاً مستحقاً أمس الأحد، في طواف رينيوي للمرة الثانية بعد 12 شهراً.

وأدار الدراج البلجيكي المخضرم استراتيجيته بمهارة، بفضل مساعدة زملائه في الفريق، ليظهر مهارة فائقة في الصعود النهائي المرصوف بالحصى على مسار موار اف جيراردسبرغن.

وقال ويلينز:“ كان فوزاً مهماً أمس، فمنذ بداية الأسبوع، كنا نعلم أن سباق الزمن والمرحلة الرئيسية حاسمتين، لذا قمنا بتخطيط استراتيجيتنا بناءً على ذلك. طوال الأسبوع كنت أشعر بحالة جيدة، وكنت واثقًا من قدرتي على تقديم أداء جيد . الفريق قام بعمل ممتاز في المقدمة نحو الصعود النهائي على طريق موار. كان من المثالي أن أكون في المقدمة مع دي ليه، مما ساعدنا في تقسيم المرحلة والتصنيف العام. أنا فخور بهذا الإنجاز الكبير.”

التصنيف العام لطواف رينيوي
1 - تيم ويلينز (فريق الإمارات) 16:03:28 ساعة.
2 - أليك سيغارت (فريق لوتو ديستني) +40 ثانية.
3 - بير ستراند هاجينيس (فريق فيسما ليس ايه بايك) +42 ثانية.

MENAFN02092024000110011019ID1108626026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث