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تونس.. القبض على المرشح الرئاسي العياشي زمال

9/2/2024 5:18:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال أن الشرطة التونسية ألقت القبض فجر الإثنين على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وقال مهدي عبد الجواد عضو الحملة إن الشرطة التونسية اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرا أن "الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات".

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