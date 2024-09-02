تونس.. القبض على المرشح الرئاسي العياشي زمال

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال أن الشرطة التونسية ألقت القبض فجر الإثنين على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
وقال مهدي عبد الجواد عضو الحملة إن الشرطة التونسية اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرا أن "الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات".
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