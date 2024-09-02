وفاة فلسطيني بعد اعتقاله بساعات في جنين



أفادت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الاثنين، بأن طواقمها تسلمت جثمان أسير فلسطيني من حاجز سالم العسكري، غرب جنين.

وقالت الجمعية في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، إن طواقمها تسلمت الجثمان ، ونقلته إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية، بأن "الشهيد من قرية كفر دان غرب جنين، واعتقلته قوات الاحتلال من منزله فجر اليوم، وهو أب لأسيرين وآخر جريح".

وقال مدير جنين الحكومي وسام بكر، إن "الشهيد الأسير أيمن راجح عابد من قرية كفر دان، وصل مكبل اليدين، وتبين وجود آثار تعذيب على جسده بعد معاينة جثمانه" ، مؤكدا "ظهور علامات ضرب على أماكن متفرقه من جسده، وهو ما يؤكد تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله".