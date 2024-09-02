بايدن وهاريس يعقدان اجتماعاً بشأن الأسرى في غزة

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته المرشحة للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس الإثنين فريقهما المعني بمباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد البيت الأبيض، غداة إعلان إسرائيل العثور على جثث ستة أسرى .

وتقود الولايات المتحدة وقطر ومصر منذ أشهر، جهود وساطة بين إسرائيل وحركة (حماس) تهدف لإبرام اتفاق هدنة في الحرب المتواصلة منذ نحو 11 شهرا بين الطرفين في غزة، يتيح الإفراج عن الأسرى الذين ما زالوا في القطاع، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.

وأعلن البيت الأبيض تعديل جدول الرئيس الإثنين بشكل يتيح له ولهاريس عقد اجتماع مع "الفريق الأمريكي المفاوض بشأن اتفاق الأسرى في أعقاب مقتل المواطن الأمريكي هيرش غولدبرغ-بولين وخمسة رهائن آخرين

وبحث الجهود للدفع نحو اتفاق يضمن الإفراج عن الرهائن المتبقين".

وكان غولدبرغ-بولين الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، من ضمن ستة أسرى أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد العثور على جثثهم في نفق بمدينة رفح.



